صدور قرار من البنك المركزي في عدن يستهدف صنعاء نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 عامًا قضاها في الغيبوبة اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية رداع تشتعل فجراً... الحوثيون يواجهون مقاومة شعبية في حي الحفرة وسقوط قتلى البيضاء المهرة تدشّن السجل المدني الإلكتروني في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي إسرائيل تصعّد ضد الرئيس السوري: اتهامات بالتحريض وتخوف من تحركات الدروز عبر الحدود الكشف عن ملابسات ما حصل لبعثة المنتخب اليمني تحت سن 23 سنة في معسكرهم بمأرب وحقيقة طرد اللاعبين من الملعب كونتي: على نابولي التواضع والتعلم من الأخطاء للدفاع عن لقبه تفاصيل لقاء وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن مع قيادات الأحزاب السياسية الرئيس السوري يتوعد المتمردين : سوريا ليست ميداناً لمشاريع الانفصال والعشائر أثبتت عبر تاريخها مواقفها المشرفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الأحد، القرار الإداري رقم (6) لسنة 2025، بشأن نقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقضت المادة الأولى من القرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء إلى مدينة عدن، فيما نصت المادة الثانية على بدء سريان القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
ويُتوقع أن يُسهم نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى عدن في تفعيل مهامها المتعلقة بحماية أموال المودعين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا القرار عقب تصعيد جديد لمليشيا الحوثي الإرهابية، تضمنت سك عملة معدنية وطباعة أخرى ورقية، في الوقت التي تعمل الجهات الحكومية على نقل مراكز البنوك إلى عدن.