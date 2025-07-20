نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 عامًا قضاها في الغيبوبة

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توفي اليوم السبت، الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بعد 20 عاماً قضاها في غيبوبة تامة إثر حادث مروري تعرض له عام 2005 أثناء دراسته في الكلية العسكرية بلندن.
وأعلن والده الأمير خالد بن طلال خبر الوفاة عبر منصة "إكس"، قائلاً "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ابننا الغالي الوليد بن خالد بن طلال"، كما نعى الديوان الملكي الأمير النائم.
وكانت حالة الأمير الوليد قد أثارت تعاطفاً واسعاً داخل المملكة وخارجها، فيما ظل والده متمسكاً بالأمل في شفائه ورافضاً لفكرة رفع الأجهزة الطبية عنه، رغم تدهور حالته الصحية طوال السنوات الماضية.
وولد الأمير الوليد في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية بلندن، قبل أن يصاب في حادث سير مروع عام 2005 ليدخل بعدها في غيبوبة لأكثر من عشرين عاما.