رداع تشتعل فجراً... الحوثيون يواجهون مقاومة شعبية في حي الحفرة وسقوط قتلى البيضاء

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -متابعات

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اندلعت فجر الأحد مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي وأهالي حي الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، عقب محاولة فاشلة لاختطاف أحد أبناء الحي، الشاب محمد الصباحي، من أمام مطعم حرض في الشارع العام.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب الصباحي تصدى لمحاولة الاختطاف، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع عناصر حوثية، ليتطور الموقف لاحقاً إلى اشتباك مسلح سقط فيه قتيلان من صفوف الحوثيين وعدد من الجرحى.

شوعلى إثر المواجهات، دفعت الجماعة بتعزيزات عسكرية وطوّقت الحي بالكامل، قبل أن تنفذ حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اشتباكات جديدة ومقتل الشاب محمد الصباحي، في ظل استمرار التوتر حتى الساعة 11 صباحاً من اليوم ذاته.

ويشهد حي الحفرة ومناطق أخرى في رداع حالة احتقان شعبي متزايد، نتيجة الانتهاكات المتواصلة من قبل الحوثيين، حيث سبق أن تعرض الحي لعدة حملات قمعية خلال السنوات الماضية.