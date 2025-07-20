اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية رداع تشتعل فجراً... الحوثيون يواجهون مقاومة شعبية في حي الحفرة وسقوط قتلى البيضاء المهرة تدشّن السجل المدني الإلكتروني في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي إسرائيل تصعّد ضد الرئيس السوري: اتهامات بالتحريض وتخوف من تحركات الدروز عبر الحدود الكشف عن ملابسات ما حصل لبعثة المنتخب اليمني تحت سن 23 سنة في معسكرهم بمأرب وحقيقة طرد اللاعبين من الملعب كونتي: على نابولي التواضع والتعلم من الأخطاء للدفاع عن لقبه تفاصيل لقاء وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن مع قيادات الأحزاب السياسية الرئيس السوري يتوعد المتمردين : سوريا ليست ميداناً لمشاريع الانفصال والعشائر أثبتت عبر تاريخها مواقفها المشرفة استشهاد طفلة واصابة شقيقها بقصف حوثي غرب تعز ترامب يوقع قانونًا ينظم تداول العملات الرقمية
اندلعت فجر الأحد مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي وأهالي حي الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، عقب محاولة فاشلة لاختطاف أحد أبناء الحي، الشاب محمد الصباحي، من أمام مطعم حرض في الشارع العام.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب الصباحي تصدى لمحاولة الاختطاف، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع عناصر حوثية، ليتطور الموقف لاحقاً إلى اشتباك مسلح سقط فيه قتيلان من صفوف الحوثيين وعدد من الجرحى.
شوعلى إثر المواجهات، دفعت الجماعة بتعزيزات عسكرية وطوّقت الحي بالكامل، قبل أن تنفذ حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اشتباكات جديدة ومقتل الشاب محمد الصباحي، في ظل استمرار التوتر حتى الساعة 11 صباحاً من اليوم ذاته.
ويشهد حي الحفرة ومناطق أخرى في رداع حالة احتقان شعبي متزايد، نتيجة الانتهاكات المتواصلة من قبل الحوثيين، حيث سبق أن تعرض الحي لعدة حملات قمعية خلال السنوات الماضية.