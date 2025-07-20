اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية رداع تشتعل فجراً... الحوثيون يواجهون مقاومة شعبية في حي الحفرة وسقوط قتلى البيضاء المهرة تدشّن السجل المدني الإلكتروني في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي إسرائيل تصعّد ضد الرئيس السوري: اتهامات بالتحريض وتخوف من تحركات الدروز عبر الحدود الكشف عن ملابسات ما حصل لبعثة المنتخب اليمني تحت سن 23 سنة في معسكرهم بمأرب وحقيقة طرد اللاعبين من الملعب كونتي: على نابولي التواضع والتعلم من الأخطاء للدفاع عن لقبه تفاصيل لقاء وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن مع قيادات الأحزاب السياسية الرئيس السوري يتوعد المتمردين : سوريا ليست ميداناً لمشاريع الانفصال والعشائر أثبتت عبر تاريخها مواقفها المشرفة استشهاد طفلة واصابة شقيقها بقصف حوثي غرب تعز ترامب يوقع قانونًا ينظم تداول العملات الرقمية
أطلقت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، العمل بنظام السجل المدني الإلكتروني في محافظة المهرة، بحضور وكيل أول المحافظة، العميد دكتور مختار بن عوض، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.
وأكد العقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة، أن النظام الجديد يمثل تحولاً نوعياً يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تسهيل إصدار الوثائق الشخصية ورفع دقة البيانات، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة المهرة بهذه الخطوة، مثمناً جهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية في تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث آليات العمل بما يواكب التحول الرقمي.
وقدّم العقيد بدر باعلوي، مدير عام السجل المدني، عرضاً فنياً حول آلية النظام الإلكتروني ومكوناته ومزاياه، موضحاً الخطوات التنفيذية لضمان استمراريته ونجاحه.
كما استعرض المقدم علوي الحميدي، مدير عام تقنية المعلومات، الجوانب الفنية للبنية التحتية الرقمية للنظام، مشيراً إلى أن هذا التحول يسهم في تسريع المعاملات الرسمية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.