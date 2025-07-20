المهرة تدشّن السجل المدني الإلكتروني في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي

الأحد 20 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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أطلقت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم، العمل بنظام السجل المدني الإلكتروني في محافظة المهرة، بحضور وكيل أول المحافظة، العميد دكتور مختار بن عوض، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.

وأكد العقيد محمد المظفري، مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة، أن النظام الجديد يمثل تحولاً نوعياً يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تسهيل إصدار الوثائق الشخصية ورفع دقة البيانات، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة المهرة بهذه الخطوة، مثمناً جهود وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية في تطوير البنية التحتية التقنية وتحديث آليات العمل بما يواكب التحول الرقمي.

وقدّم العقيد بدر باعلوي، مدير عام السجل المدني، عرضاً فنياً حول آلية النظام الإلكتروني ومكوناته ومزاياه، موضحاً الخطوات التنفيذية لضمان استمراريته ونجاحه.

كما استعرض المقدم علوي الحميدي، مدير عام تقنية المعلومات، الجوانب الفنية للبنية التحتية الرقمية للنظام، مشيراً إلى أن هذا التحول يسهم في تسريع المعاملات الرسمية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.