عدن تستعيد المؤسسات المالية: نقل مقر

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أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قراراً يقضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونصت المادة الثانية من القرار على سريان مفعوله من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير.