الكشف عن ملابسات ما حصل لبعثة المنتخب اليمني تحت سن 23 سنة في معسكرهم بمأرب وحقيقة طرد اللاعبين من الملعب

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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نفى مدير مكتب الشباب والرياضة في محافظة مأرب، علي عبدالله حشوان، أخباراً متداولة عن طرد المنتخب الأولمبي من ملعب مأرب عقب انتهاء معسكره التدريبي بالمحافظة.

وكشف حشوان" في حديث لـ بران برس، ملابسات ما جرى اليوم في ملعب مأرب الأولمبي بين بعثة المنتخب الوطني تحت سن 23، وفريق العرش أحد فرق المحافظة

و استنكر "حشوان" الأخبار التي تحدثت عن طرد البعثة من ملعب مأرب، في حين أن المحافظة استضافت المعسكر التدريبي لمدة شهر كامل، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي "الشيخ سلطان العرادة"، ووسط احتفاء كبير من كل الأندية والوسط الرياضي والشبابي في مأرب.

و ذكر أن المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي انتهى يوم أمس الجمعة الموافق 18 يوليو، بعد أن استمر من 19 يونيو/ حزيران المنصرم، وذلك بحسب الاتفاق مع قيادة الاتحاد العام لكرة القدم.

وأشار إلى أن الملعب فُرغ تماماً من أجل المعسكر التدريبي، طيلة الشهر، ويوم أمس طلبت منه قيادة البعثة تمديد المعسكر، فكان رده بإعطائه مهلة 24 ساعة لترتيب الأمر، كون المكتب وإدارة الأندية، قد أعادا جدولة النشاطات من اليوم السبت.

ولفت حشوان إلى أن نادي "العرش" أحد أندية المحافظة حضر إلى الملعب من أجل التدريب، إلا أن بعثة المنتخب اقتحمت الملعب، مما استدعى تدخل الأمن وعمل على حل الإشكال، مؤكداً حرص المكتب على تسهيل أي أنشطة رياضية في المحافظة، كما أن هناك استعداداً كاملاً لإقامة أي تدريبات في المحافظة بما يتماشى مع الأنشطة الرياضية المحلية.

وكانت مذكرة صادرة من مكتب الشباب بمارب مطلع يونيو المنصرم، اوضحت الإجراءات التي اتخذها المكتب لاستضافة بعثة المنتخب الأولمبي.

المذكرة وجهت لرئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي، جاء فيها ان المكتب أتخذ قرار تغيير موعد استضافة المنتخب من 8 يونيو/ وحتى 9 يوليو، بسبب إجازة العيد الى، من 19 يونيو إلى 18 يوليو.وأشارت المذكرة إلى أن الموعد الذي اتخذ يتوافق مع طلب الاتحاد العام لكرة القدم، والتزامات المكتب بالأنشطة الرياضية في المحافظة.

وعلى مدى شهر كامل، أقام المنتخب الوطني تحت سن 23، معسكراً تدريبياً في ملعب مأرب الأولمبي استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026، وسط احتفاء واسع من جميع الأوساط الشبابية والرياضية والإعلامية في المحافظة.