تفاصيل لقاء وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن مع قيادات الأحزاب السياسية

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن ناصر رُقيب، اليوم، مع رؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، عدداً من القضايا والمستجدات في المحافظة وعلى المستوى الوطني، ودور الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وانعكاساته على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب مناقشة أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن، وضرورة مطالبة الحكومة برفع مرتبات العسكريين والأمنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة، ويثمّن التضحيات التي يقدمونها.

وخلال اللقاء، أشاد الوكيل رُقيب بالدور الوطني الذي تضطلع به الأحزاب وكافة القوى السياسية والاجتماعية بمحافظة مأرب، في التصدي لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ودعم وإسناد المعركة الوطنية لمقاومة انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً أن مأرب كانت – ولا تزال – خط الدفاع الأول عن الثورة والجمهورية، وصمام أمان الدولة، ومنها انطلقت شرارة المقاومة الأولى ضد هذه المليشيات المارقة.

وأشار إلى أن أحزاب مأرب دفعت بقياداتها لتكون في طليعة المقاومين للانقلاب الحوثي منذ لحظاته الأولى، وعززت بقواعدها وجماهيرها خطوط المواجهة، وساهمت بشكل فاعل في دحر العدوان الحوثي المتكرر على المحافظة، وقدّمت على مدى السنوات الماضية قوافل من الشهداء والجرحى من خيرة أبنائها.

وأوضح اللواء رقيب أن هذه الأدوار الوطنية المسؤولة، وهذه المواقف التاريخية المشرفة، تمثل مأرب بعمقها الوطني وحجمها الحضاري، وتُجسد مدى وعي نخبتها السياسية ومكوناتها الاجتماعية وقواها الوطنية، التي أثبتت في لحظة استثنائية فارقة أهمية دور مأرب في الدفاع عن الثورة والجمهورية، وحماية المكتسبات الوطنية، بفضل تماسكها السياسي والاجتماعي، الذي كان عاملاً أساسياً في صمود المحافظة وتحقيق الاستقرار فيها.

وأكد أهمية استمرار هذا الدور الفاعل والمؤثر للأحزاب السياسية والتنظيمات الجماهيرية في دعم مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المؤسستان الأمنية والعسكرية، وتعزيز جهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم نموذج سياسي واقتصادي وتنموي مشرف يليق بمأرب وبتضحيات أبنائها، إلى جانب استمرار دعم وإسناد المعركة الوطنية، وتعزيز صمود أبطال القوات المسلحة والأمن في مختلف الجبهات.

وحث وكيل محافظة مأرب كافة الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة على القيام بدورها في توحيد الصف الجمهوري، وتعزيز اللحمة الوطنية، وتكثيف العمل المشترك والتنسيق، وجمع كلمة اليمنيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية، وتوحيد صفوفهم في خندق الجمهورية.

وشدّد على ضرورة الالتزام بخطاب سياسي وإعلامي متزن ومسؤول، يُعلي من شأن المصلحة الوطنية، ويتصدى للحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف مأرب وتقوّض وحدة الصف الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع تعزيز التماسك، ونبذ الخلافات والتجاذبات السياسية.

من جانبهم، جدد ممثلو الأحزاب السياسية تأكيد موقفهم الثابت في دعم المعركة الوطنية التي يخوضها أبناء الشعب اليمني دفاعاً عن الجمهورية والهوية، ووقوفهم الكامل خلف القيادة الشرعية ومؤسسات الدولة الدستورية، ومساندة جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في ترسيخ الأمن والاستقرار، والدفاع عن مؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز حضورها في مختلف المجالات.

وأكدوا التزامهم بمواصلة دورهم، وتكثيف جهودهم خلال هذه المرحلة الحرجة، لمواجهة الأخطار المحدقة، وتحقيق تطلعات أبناء مأرب في الأمن والتنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي، معبّرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية، لتعزيز الشراكة مع القوى السياسية، وتكريس روح العمل الوطني المشترك.