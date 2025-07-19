استشهاد طفلة واصابة شقيقها بقصف حوثي غرب تعز

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تسبب قصف حوثي استهدف قرى سكنية غربي محافظة تعز، في استشهاد طفلة وأُصيب شقيقها،
وقالت مصادر محلية اليوم السبت، إن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بقذائف الهاون استهدف منازل المواطنين في قرية الحناية بمديرية مقبنة.
وبحسب المصادر فإن القصف أسفر عن استشهاد الطفلة نوازح مسعد، وإصابة شقيقها محمد مسعد بجروح خطيرة أثناء وجودهما في محيط المنزل.
وأشارت إلى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى السعودي الميداني في المخا لتلقي العلاج.