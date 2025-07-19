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ترامب يوقع قانونًا ينظم تداول العملات الرقمية

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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وقع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، قانوناً جديداً ينظّم تداول العملات المستقرة، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تُعدّ الأوسع نطاقاً نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال " ان القانون المعروف باسم "قانون جينيوس" يعد مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، وأن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة".

وأشار إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم..مشددا على أنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، لاسيما أن خسارة مكانته كعملة احتياط ستكون بمثابة خسارة حرب.

وهنأ الرئيس الأمريكي المشرّعين الجمهوريين على إقرار القانون..واصفاً إنجازه بأنه رقم قياسي في فترة زمنية قصيرة جداً، ومشددا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يُسمح له بإصدار عملة رقمية".

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