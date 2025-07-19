ترامب يوقع قانونًا ينظم تداول العملات الرقمية الأرصاد تحذر: أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 18 محافظة يمنية ورياح شديدة تضرب خليج عدن وسقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الدولار يقترب من 3000.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء وداعًا للخوف من السرطان.. 5 أطعمة تحصّن جسمك وتقلل خطر الإصابة! أمريكا تعاقب شركة لاستيراد النفط مقرها في صنعاء وكيل ذكي يفتح حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي: «تشات جي بي تي» يتصفح ويحلل وينفذ المهام بنفسه! الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملاً للقتال في السويداء حوادث موت مروعة تتكرر في إب بسبب سيول الأمطار.. والجديد ضحايا من أسرة الصايدي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار
وقع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، قانوناً جديداً ينظّم تداول العملات المستقرة، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تُعدّ الأوسع نطاقاً نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال " ان القانون المعروف باسم "قانون جينيوس" يعد مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، وأن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة".
وأشار إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم..مشددا على أنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، لاسيما أن خسارة مكانته كعملة احتياط ستكون بمثابة خسارة حرب.
وهنأ الرئيس الأمريكي المشرّعين الجمهوريين على إقرار القانون..واصفاً إنجازه بأنه رقم قياسي في فترة زمنية قصيرة جداً، ومشددا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يُسمح له بإصدار عملة رقمية".