الأرصاد تحذر: أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 18 محافظة يمنية ورياح شديدة تضرب خليج عدن وسقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من اليمن، تشمل 18 محافظة، خلال الساعات الـ24 القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ليوم السبت، أن الأمطار قد تكون مصحوبة بحبات البَرَد، خاصة على أجزاء من محافظات: الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، عمران وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يرافقها الرعد أحياناً، على أجزاء من المرتفعات في محافظات: البيضاء، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من مأرب والجوف.

و حذّر المركز من رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، وخليج عدن، والسواحل الشرقية والجنوبية، قد تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع عالٍ للأمواج.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الجبلية إلى تجنّب عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية. كما نبّه سائقي المركبات إلى عدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول حفاظاً على الأرواح.

كما جدد تحذيراته لمرتادي البحر والصيادين وقادة السفن من خطورة الملاحة البحرية في المناطق المتأثرة بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة.