آخر الاخبار

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 18 محافظة يمنية ورياح شديدة تضرب خليج عدن وسقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الدولار يقترب من 3000.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء وداعًا للخوف من السرطان.. 5 أطعمة تحصّن جسمك وتقلل خطر الإصابة! أمريكا تعاقب شركة لاستيراد النفط مقرها في صنعاء وكيل ذكي يفتح حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي: «تشات جي بي تي» يتصفح ويحلل وينفذ المهام بنفسه! الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملاً للقتال في السويداء حوادث موت مروعة تتكرر في إب بسبب سيول الأمطار.. والجديد ضحايا من أسرة الصايدي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير

الدولار يقترب من 3000.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 253

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء، اليوم السبت 19/7/2025

الأسعار في عدن 

السعودي 

شراء 761

بيع 764

الدولار 

شراء 2891

بيع 2911

الأسعار في صنعاء 

السعودي 

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 537

بيع 540

إقراء أيضاً
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية متفاوتة الشدة في 18 محافظة يمنية ورياح شديدة تضرب خليج
أمريكا تعاقب شركة لاستيراد النفط مقرها في صنعاء
حوادث موت مروعة تتكرر في إب بسبب سيول الأمطار.. والجديد ضحايا من أسرة الصايدي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة
إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان
شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول