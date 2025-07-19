الدولار يقترب من 3000.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء، اليوم السبت 19/7/2025
الأسعار في عدن
السعودي
شراء 761
بيع 764
الدولار
شراء 2891
بيع 2911
الأسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
الدولار
شراء 537
بيع 540