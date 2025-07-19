وداعًا للخوف من السرطان.. 5 أطعمة تحصّن جسمك وتقلل خطر الإصابة!

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

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السرطان من أكثر الأمراض التي تهدد الصحة عالميًا، لكن هل تعلم أن طبقك اليومي قد يكون خط دفاعك الأول؟

في تقرير حديث نشره موقع "الكونسلتو"، تم تسليط الضوء على مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في تقليل فرص الإصابة بالسرطان بفضل محتواها الغذائي الغني بالمضادات الحيوية والالتهابات.

إليك أبرز 5 أطعمة يُنصح بإدخالها في نظامك الغذائي اليومي:

الخضروات الصليبية: مثل البروكلي، القرنبيط، الكرنب، واللفت. تحتوي على مركبات قوية تطرد السموم وتقاوم نمو الخلايا السرطانية.

الطماطم المطهية: غنية بمضادات الأكسدة، خاصة الليكوبين، الذي يساهم في الوقاية من سرطانات البروستاتا والمعدة والرئة.

الثوم والبصل: يحتويان على مركبات الكبريت العضوية التي تقي من سرطانات الجهاز الهضمي مثل المعدة والقولون.

البقوليات: مصدر ممتاز للألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتخفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين، بفضل أحماض أوميغا-3 المضادة للالتهاب، تساعد في الحماية من أنواع عديدة من السرطان.

نصيحة طبية: الانتظام في تناول هذه الأطعمة، ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في حمايتك من أخطر الأمراض المزمنة.