أمريكا تعاقب شركة لاستيراد النفط مقرها في صنعاء

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية المملوكة لعبد الله أحسن عبد الله دبش.

واتهمت السفارة الامريكية لدى اليمن الشركة باستيراد وبيع مشتقات نفطية وتوزيعها في السوق السوداء داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واكدت ان الشركة تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر ميناءي الحديدة والصليف.

وقالت، في تغريدة على منصة “إكس”، أن واشنطن “لا تفرض عقوبات من دون أدلة”، مرفقة بطاقة تعريفية بالكيان المشمول بالعقوبات ضمن حملة وسمت #فضح_جرائم_الحوثي.