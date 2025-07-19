وكيل ذكي يفتح حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي: «تشات جي بي تي» يتصفح ويحلل وينفذ المهام بنفسه!

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة «أوبن إيه آي» عن إطلاق نسخة متطورة من نموذجها الشهير «تشات جي بي تي»، مزودة بوكيل ذكي قادر على تنفيذ المهام المعقدة بشكل مستقل، بدءاً من التصفح وتحليل البيانات إلى اتخاذ القرارات وتنفيذ التعليمات البرمجية، وكل ذلك داخل بيئة حوسبة افتراضية متكاملة.

النسخة الجديدة تمثل قفزة نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حيث يُمكن للوكلاء الآن أداء مهام متعددة تلقائياً، مثل إدارة الاجتماعات، التخطيط للمشتريات، تحليل المنافسين، وتلخيص البريد الإلكتروني، مع قدرة على التفاعل النشط مع الإنترنت وتنفيذ أوامر المستخدم وكأنه مساعد بشري افتراضي.

ومع هذا التقدم الكبير، أرفقت «أوبن إيه آي» ضمانات أمان صارمة لتفادي أي استخدامات ضارة، مثل إشراف المستخدم الفوري، ورفض المهام عالية الخطورة تلقائياً، مع إمكانية مسح جميع بيانات التصفح بسهولة.

الرئيس التنفيذي سام ألتمان وصف اللحظة بأنها «تشبه الدخول في عصر الذكاء الاصطناعي العام»، في حين يرى خبراء أن عام 2025 هو نقطة التحول من مجرد ذكاء اصطناعي محادث إلى مساعد رقمي يقوم بالأعمال نيابة عنك.

هل أنت مستعد لوكيلك الذكي؟ العالم الرقمي بدأ يتحرك من تلقاء نفسه.