وكيل ذكي يفتح حقبة جديدة في الذكاء الاصطناعي: «تشات جي بي تي» يتصفح ويحلل وينفذ المهام بنفسه! الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملاً للقتال في السويداء حوادث موت مروعة تتكرر في إب بسبب سيول الأمطار.. والجديد ضحايا من أسرة الصايدي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة «أوبن إيه آي» عن إطلاق نسخة متطورة من نموذجها الشهير «تشات جي بي تي»، مزودة بوكيل ذكي قادر على تنفيذ المهام المعقدة بشكل مستقل، بدءاً من التصفح وتحليل البيانات إلى اتخاذ القرارات وتنفيذ التعليمات البرمجية، وكل ذلك داخل بيئة حوسبة افتراضية متكاملة.
النسخة الجديدة تمثل قفزة نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حيث يُمكن للوكلاء الآن أداء مهام متعددة تلقائياً، مثل إدارة الاجتماعات، التخطيط للمشتريات، تحليل المنافسين، وتلخيص البريد الإلكتروني، مع قدرة على التفاعل النشط مع الإنترنت وتنفيذ أوامر المستخدم وكأنه مساعد بشري افتراضي.
ومع هذا التقدم الكبير، أرفقت «أوبن إيه آي» ضمانات أمان صارمة لتفادي أي استخدامات ضارة، مثل إشراف المستخدم الفوري، ورفض المهام عالية الخطورة تلقائياً، مع إمكانية مسح جميع بيانات التصفح بسهولة.
الرئيس التنفيذي سام ألتمان وصف اللحظة بأنها «تشبه الدخول في عصر الذكاء الاصطناعي العام»، في حين يرى خبراء أن عام 2025 هو نقطة التحول من مجرد ذكاء اصطناعي محادث إلى مساعد رقمي يقوم بالأعمال نيابة عنك.
هل أنت مستعد لوكيلك الذكي؟ العالم الرقمي بدأ يتحرك من تلقاء نفسه.