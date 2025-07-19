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حوادث موت مروعة تتكرر في إب بسبب سيول الأمطار.. والجديد ضحايا من أسرة الصايدي

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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جرفت سيول الأمطار الغزيرة يوم أمس الجمعة، سيارة مواطن، في مدينة إب ما أدى إلى وفاته مع طفلتين يعتقد أنهما ابنتيه.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس، إن المواطن محمد عبدالله الصايدي، من أبناء مديرية بعدان، وهو مغترب عائد من امريكا، توفي بعد أن جرف السيل الكبير، سيارته بالقرب من السجن المركزي ، ولم تتوقف إلا في سائلة مفرق ميتم، وسط المدينة.

وانتشل المواطنون جثث الضحايا وتم التعرف عليهم في مستشفى الثورة العام.

وتشهد محافظة إب حوادث مماثلة تتكرر كل عام، بسبب الإهمال وقلة الوعي لدى البعض، فضلاً عن غياب السلطة المحلية في توفير أدنى وسائل الحماية في ممرات السيول.

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