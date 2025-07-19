الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعم مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والهادفة إلى إصلاح وتبسيط هيكل المنظمة الدولية لتواكب تحديات العصر.
وجاء اعتماد القرار دون الحاجة إلى تصويت، في خطوة تعكس إجماع الدول الأعضاء على أهمية تحديث آليات العمل الأممي.
ورحب القرار بالجهود المتواصلة التي يبذلها غوتيريش لتعزيز فعالية الأمم المتحدة في عالم يشهد تغيرات متسارعة، داعياً جميع الوكالات والهيئات التابعة للمنظمة إلى تنسيق إصلاحاتها بما ينسجم مع المبادرة الجديدة.
كما عبّرت الجمعية العامة عن تطلعها إلى الاطلاع على مقترحات الأمين العام في إطار المبادرة، مؤكدة ضرورة أن تستند إلى أهداف واضحة ونهج يستند إلى الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة أداء المنظمة، وتحسين قدرتها على الاستجابة والتكيف، وتجنب التكرار في الجهود، وضمان التنفيذ الفاعل للسياسات والمشاريع الأممية.