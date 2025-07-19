الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع مبادرة

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعم مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والهادفة إلى إصلاح وتبسيط هيكل المنظمة الدولية لتواكب تحديات العصر.

وجاء اعتماد القرار دون الحاجة إلى تصويت، في خطوة تعكس إجماع الدول الأعضاء على أهمية تحديث آليات العمل الأممي.

ورحب القرار بالجهود المتواصلة التي يبذلها غوتيريش لتعزيز فعالية الأمم المتحدة في عالم يشهد تغيرات متسارعة، داعياً جميع الوكالات والهيئات التابعة للمنظمة إلى تنسيق إصلاحاتها بما ينسجم مع المبادرة الجديدة.

كما عبّرت الجمعية العامة عن تطلعها إلى الاطلاع على مقترحات الأمين العام في إطار المبادرة، مؤكدة ضرورة أن تستند إلى أهداف واضحة ونهج يستند إلى الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة أداء المنظمة، وتحسين قدرتها على الاستجابة والتكيف، وتجنب التكرار في الجهود، وضمان التنفيذ الفاعل للسياسات والمشاريع الأممية.