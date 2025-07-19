هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات