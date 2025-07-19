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هدنة شاملة في السويداء وسط انتشار أمني وتحذيرات رئاسية من خرق القرار

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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أعلنت الرئاسة السورية، صباح السبت، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في محافظة السويداء، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام التام بالقرار ووقف الأعمال القتالية في كافة المناطق، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد جنوب البلاد.

جاء ذلك بعد تصاعد الاشتباكات بين قوات من العشائر العربية وبعض الفصائل المحلية، وهو ما دفع وزارة الداخلية السورية إلى بدء انتشار وحدات الأمن الداخلي في السويداء لضبط الأوضاع الميدانية.

وأكدت الرئاسة أن أي خرق للهدنة سيُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، مشيرةً إلى أن أحداث العنف الأخيرة كانت نتيجة لتحركات مجموعات مسلحة خارجة عن القانون سعت لفرض واقع بالقوة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد مبعوث أمريكي توصّل "إسرائيل" وسوريا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، بدعم من واشنطن، وبتبنٍّ من تركيا والأردن.

كما شددت الرئاسة على أن الهجمات التي استهدفت العائلات الآمنة وترويع المدنيين "مرفوضة ومدانة"، مؤكدة إرسال قوات متخصصة إلى السويداء لحل النزاع ميدانياً بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية لإعادة الاستقرار.

وتواصلت الاشتباكات في أحياء شمال وشمال غرب المدينة رغم بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، في ظل وصول تعزيزات من العشائر من مناطق أخرى، بعد أن شنت هذه القوات هجمات على قرى بدوية متهمةً الفصائل الدرزية بارتكاب انتهاكات ضد السكان المحليين.

وفي ختام بيانها، دعت الرئاسة جميع أبناء الجنوب السوري إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، مجددة تمسكها بالحفاظ على السلم الأهلي ورفض منطق الانتقام.

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