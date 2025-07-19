قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس
أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة قراراً بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يفرض عقوبات واسعة على العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت القاضية نانسي توريسن من المحكمة الجزئية الأمريكية، الأمر التنفيذي بأنه "غير دستوري" ويشكّل "تقييداً غير مبرر لحرية التعبير".
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، يطالبان بإلغاء الأمر التنفيذي الصادر في فبراير، والذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن، مثل إسرائيل.
وقد نال القرار التنفيذي انتقادات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الدول، خصوصاً بعدما استهدف المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم خان، بوضعه على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب تحذير المواطنين الأمريكيين من التعاون مع المحكمة أو أفرادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي هذا التطور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار القضائي الأمريكي.