السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة قراراً بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يفرض عقوبات واسعة على العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت القاضية نانسي توريسن من المحكمة الجزئية الأمريكية، الأمر التنفيذي بأنه "غير دستوري" ويشكّل "تقييداً غير مبرر لحرية التعبير".

وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي، يطالبان بإلغاء الأمر التنفيذي الصادر في فبراير، والذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن، مثل إسرائيل.

وقد نال القرار التنفيذي انتقادات واسعة من المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الدول، خصوصاً بعدما استهدف المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم خان، بوضعه على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب تحذير المواطنين الأمريكيين من التعاون مع المحكمة أو أفرادها تحت طائلة العقوبات.

ويأتي هذا التطور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار القضائي الأمريكي.