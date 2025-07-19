هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 60

أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك عن توصل الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية ودعم من وزير الخارجية ماركو روبيو، وبتأييد إقليمي من تركيا والأردن ودول الجوار.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال باراك: "ندعو جميع المكونات السورية، من دروز وبدو وسنة وأقليات أخرى، إلى تجاوز النزاع والعمل على بناء هوية وطنية موحدة تُرسخ السلام والازدهار في سوريا والمنطقة".

يأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد خطير بمحافظة السويداء، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بعد تحرك أرتال من أبناء العشائر لنصرة بدو المحافظة، على خلفية انتهاكات اتهمت بها ميليشيات درزية مسلحة، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وحرق منازل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي استجابة سريعة، أقدمت قوات الأمن السورية على قطع كافة الطرق المؤدية إلى السويداء، بما فيها طريقا دمشق–درعا ودمشق–السويداء، ومنعت مرور الأفراد والأرتال بشكل كامل. الرئاسة السورية أصدرت بياناً عبّرت فيه عن "إدانتها الشديدة للاعتداء على المدنيين وترويع الأطفال في الجنوب"،

وأكدت أنها أرسلت قوة متخصصة لاحتواء الاشتباكات، متمسكة بمبدأ السلم الأهلي ورافضة منطق الانتقام، داعية جميع الأطراف لضبط النفس ووقف الاقتتال فوراً. ورغم الإعلان عن الهدنة، لا تزال الاشتباكات مستمرة في بعض محاور السويداء، خاصة في الأحياء الشمالية والغربية، مع استمرار تدفق تعزيزات عشائرية من محافظات أخرى.