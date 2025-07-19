قاضية أمريكية تُجمّد أمر ترامب بعقوبات على "الجنائية الدولية": انتهاك لحرية التعبير هدنة مفاجئة بين سوريا والاحتلال برعاية أمريكية وسط تصاعد التوتر في السويداء الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس
أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك عن توصل الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية ودعم من وزير الخارجية ماركو روبيو، وبتأييد إقليمي من تركيا والأردن ودول الجوار.
وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال باراك: "ندعو جميع المكونات السورية، من دروز وبدو وسنة وأقليات أخرى، إلى تجاوز النزاع والعمل على بناء هوية وطنية موحدة تُرسخ السلام والازدهار في سوريا والمنطقة".
يأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد خطير بمحافظة السويداء، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بعد تحرك أرتال من أبناء العشائر لنصرة بدو المحافظة، على خلفية انتهاكات اتهمت بها ميليشيات درزية مسلحة، شملت تنفيذ إعدامات ميدانية وحرق منازل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي استجابة سريعة، أقدمت قوات الأمن السورية على قطع كافة الطرق المؤدية إلى السويداء، بما فيها طريقا دمشق–درعا ودمشق–السويداء، ومنعت مرور الأفراد والأرتال بشكل كامل. الرئاسة السورية أصدرت بياناً عبّرت فيه عن "إدانتها الشديدة للاعتداء على المدنيين وترويع الأطفال في الجنوب"،
وأكدت أنها أرسلت قوة متخصصة لاحتواء الاشتباكات، متمسكة بمبدأ السلم الأهلي ورافضة منطق الانتقام، داعية جميع الأطراف لضبط النفس ووقف الاقتتال فوراً. ورغم الإعلان عن الهدنة، لا تزال الاشتباكات مستمرة في بعض محاور السويداء، خاصة في الأحياء الشمالية والغربية، مع استمرار تدفق تعزيزات عشائرية من محافظات أخرى.