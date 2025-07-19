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الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أعاد جميع ​الدروز​ الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع ​سوريا​ إلى إسرائيل".

ويذكر أنّ الحدود شهدت خلال الأيام الأخيرة توترًا أمنيًا على خلفية تصاعد القتال في محافظة السويداء السورية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حينها أنه رصد "عشرات المشتبه بهم" يحاولون التسلل من الأراضي السورية باتجاه منطقة قرية حضر قرب الجولان، مشيرا إلى أنه يعمل على "منع عملية التسلل وتفريق الحشود".

كما أكد عبور عدد من الدروز السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس إلى داخل سوريا، مضيفا أن قواته تحاول إعادتهم "بسلام

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