الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي مرض شائع يصيب كبار السن يستهدف الرئيس الأمريكي ترامب
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أعاد جميع الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل".
ويذكر أنّ الحدود شهدت خلال الأيام الأخيرة توترًا أمنيًا على خلفية تصاعد القتال في محافظة السويداء السورية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان حينها أنه رصد "عشرات المشتبه بهم" يحاولون التسلل من الأراضي السورية باتجاه منطقة قرية حضر قرب الجولان، مشيرا إلى أنه يعمل على "منع عملية التسلل وتفريق الحشود".
كما أكد عبور عدد من الدروز السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس إلى داخل سوريا، مضيفا أن قواته تحاول إعادتهم "بسلام