الجيش الإسرائيلي يُعيد جميع الدروز الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح إيران تستأنف تسليح وكلائها... أكبر شحنة صواريخ في قبضة اليمن وسوريا ولبنان صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي مرض شائع يصيب كبار السن يستهدف الرئيس الأمريكي ترامب
في خطوة ثورية بمجال الحماية من الكوارث الطبيعية، طور علماء من شركة غوغل بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) نظاماً ذكياً يحوّل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد إلى شبكة رصد زلزالي في الوقت الفعلي، تُعد بمثابة نظام إنذار مبكر مجاني للمستخدمين في مناطق الزلازل.
يعتمد النظام على ملايين الهواتف حول العالم، حيث تقوم باكتشاف الاهتزازات الزلزالية عبر مستشعراتها المدمجة.
وعند تسجيل عدد من الهواتف لحركة أرضية متطابقة، يرسل النظام تنبيهات فورية للمستخدمين القريبين من مركز الهزة، مما يمنحهم ثوانٍ حاسمة قبل الموجات التدميرية للاحتماء أو إيقاف الأنشطة الخطرة.
وتُظهر البيانات المنشورة في مجلة Science أن النظام ينجح في رصد أكثر من 300 زلزال شهرياً، حيث أكد 85% من المستخدمين الذين شعروا بالزلزال لاحقاً أنهم تلقوا التنبيه، و36% منهم قبل حدوث الهزة.
وقد تم دمج النظام مباشرة في نظام التشغيل أندرويد، دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات، مما سهل انتشاره في دول معرضة للزلازل مثل اليابان وتركيا وإندونيسيا.
ورغم أن النظام لا يُعد بديلاً كاملاً لشبكات الرصد التقليدية، إلا أنه يمثل حلاً عملياً منخفض التكلفة للدول والمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة لرصد الزلازل، خصوصاً في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
هذا الابتكار يفتح الباب نحو مستقبل تكون فيه الهواتف الذكية خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث الطبيعية.