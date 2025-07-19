زلزال في عالم التكنولوجيا: غوغل تحول الهواتف الذكية إلى شبكة إنذار مبكر تنقذ الأرواح

السبت 19 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة ثورية بمجال الحماية من الكوارث الطبيعية، طور علماء من شركة غوغل بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) نظاماً ذكياً يحوّل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد إلى شبكة رصد زلزالي في الوقت الفعلي، تُعد بمثابة نظام إنذار مبكر مجاني للمستخدمين في مناطق الزلازل.

يعتمد النظام على ملايين الهواتف حول العالم، حيث تقوم باكتشاف الاهتزازات الزلزالية عبر مستشعراتها المدمجة.

وعند تسجيل عدد من الهواتف لحركة أرضية متطابقة، يرسل النظام تنبيهات فورية للمستخدمين القريبين من مركز الهزة، مما يمنحهم ثوانٍ حاسمة قبل الموجات التدميرية للاحتماء أو إيقاف الأنشطة الخطرة.

وتُظهر البيانات المنشورة في مجلة Science أن النظام ينجح في رصد أكثر من 300 زلزال شهرياً، حيث أكد 85% من المستخدمين الذين شعروا بالزلزال لاحقاً أنهم تلقوا التنبيه، و36% منهم قبل حدوث الهزة.

وقد تم دمج النظام مباشرة في نظام التشغيل أندرويد، دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات، مما سهل انتشاره في دول معرضة للزلازل مثل اليابان وتركيا وإندونيسيا.

ورغم أن النظام لا يُعد بديلاً كاملاً لشبكات الرصد التقليدية، إلا أنه يمثل حلاً عملياً منخفض التكلفة للدول والمناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة لرصد الزلازل، خصوصاً في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

هذا الابتكار يفتح الباب نحو مستقبل تكون فيه الهواتف الذكية خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث الطبيعية.