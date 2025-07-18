صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها

الجمعة 18 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حذر الصحفي اليمني المختص بالإعلام الاقتصادي، محمد الجماعي، من التعاطي مع العملة الحوثية التي تمت طباعتها مؤخرا، معتبرا ذلك بـ"الخطر القادم من العملة المزورة" التي يجري تداولها في صنعاء، معتبراً إياها "جريمة اقتصادية تهدد كيان الدولة ومصير الشعب برمته".

وفي سلسلة رسائل وجّهها إلى جهات داخلية وخارجية، قال الجماعي عبر بث مباشر في صفحته على "فيس بوك" إن ما يحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ليس مجرد انقلاب سياسي، بل "عملية نهب اقتصادي منظم" تحت غطاء ما يُسمى بالعملة الجديدة أو المعدنية، والتي وصفها بأنها "ورقة بلا غطاء ولا شرعية ولا قيمة اقتصادية".

ووجّه الجماعي نداءً مباشراً إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، داعياً إياه إلى اتخاذ موقف واضح مما أسماه "بناء نظام مالي موازٍ من قِبل الحوثيين عبر طباعة عملة دون غطاء"، محذرًا من أن الصمت الأممي تجاه هذا التزوير يُعد "تواطؤًا وعجزًا عن حماية السلام".

كما خاطب الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والبنك المركزي، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل وتشكيل "خلية أزمة وطنية مفتوحة" تتولى مسؤولية، فضح التزوير ماليًا وإعلاميًا، حماية الريال اليمني، وملاحقة المتورطين قانونيًا ودوليًا.

وحذر الجماعي من أن "العجز الحكومي اليوم سيدفع الشعب ثمنه غدًا"، داعيًا المواطنين في مناطق الحوثي إلى رفض التعامل مع ما أسماها "العملة المزورة"، مؤكداً أن تداول هذه الورقة يعني "الجوع غدًا، وسرقة ما تبقى من كرامة الناس ومدخراتهم".

كما دعا الجماعي وسائل الإعلام والنخب والناشطين إلى القيام بدورهم، معتبراً أن "السكوت عن هذه الجريمة يُعد خيانة للضمير الإعلامي"، مطالبًا بإطلاق حملات إعلامية شاملة توعّي الناس بحجم الكارثة الاقتصادية المحتملة.

وفي نداء مباشر للحوثيين، قال الجماعي: "إذا كنتم تمثلون الشعب، فاحترموا أمواله واقتصاده. وإن كنتم ضد الفساد، فأوقفوا طباعة العملة المزورة فورًا، لأن الاستمرار في هذه الجريمة سيجرفكم بلعنة الناس والتاريخ".

وفي ختام تصريحه، وجّه الجماعي نداءً عامًا إلى كل اليمنيين، مؤكدًا أن "هذه ليست حرب عملات فقط، بل حرب وجود"، داعيًا الجميع إلى مشاركة النداء وفضح هذه الممارسات قبل فوات الأوان.