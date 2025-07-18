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الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية

الجمعة 18 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص
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منحت جامعة الدكتور بابا صاحب في أورانجاباد – الهند، الباحث اليمني خالد فضائل درجة الدكتوراه بامتياز في الأدب الإنجليزي، وذلك عن أطروحته العلمية المتميزة التي تناولت دراسة الغموض في كتابات وليم شكسبير.

 

وقد أشادت لجنة التحكيم بالأطروحة، مثنيةً على مستواها العلمي الرفيع، ومؤكدةً على عمق التحليل ودقة المنهجية. كما أثنت اللجنة على قدرة الباحث في عرض أطروحته والدفاع عنها بثقة وتمكن، مما يعكس كفاءته العالية وفهمه العميق لموضوع البحث.

 

وتُعد هذه الدرجة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية حافلة بالاجتهاد والتفاني، وتفتح أمام الدكتور خالد فضائل آفاقًا واسعة في مجالات البحث العلمي والتطوير الأكاديمي.

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