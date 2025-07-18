صحفي اقتصادي يحذر من خطر العملة المزورة ويطالب سكان صنعاء برفضها الباحث اليمني خالد فضائل ينال درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا صاحب الهندية شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي مرض شائع يصيب كبار السن يستهدف الرئيس الأمريكي ترامب بيان جديد لحركة حماس يتحدث عن إرباك حسابات إسرائيل ويشيد بثبات وتنوع تكتيكات المقاومة. هولندا.. تصدر حكما بشأن طلبات اللجوء لليمنيين.. ومجلس الدولة يحاكم وزير اللجوء ويطالبه بتقديم مبررات سياسية بعد تنفيذ مليـشيا الحوثي عملية اغتيال غادرة بأحد كبار القوم من مشايخ القبيلة .. قبائل حرف سفيان تخرج عن صمتها وتكشف المستور .. عاجل
منحت جامعة الدكتور بابا صاحب في أورانجاباد – الهند، الباحث اليمني خالد فضائل درجة الدكتوراه بامتياز في الأدب الإنجليزي، وذلك عن أطروحته العلمية المتميزة التي تناولت دراسة الغموض في كتابات وليم شكسبير.
وقد أشادت لجنة التحكيم بالأطروحة، مثنيةً على مستواها العلمي الرفيع، ومؤكدةً على عمق التحليل ودقة المنهجية. كما أثنت اللجنة على قدرة الباحث في عرض أطروحته والدفاع عنها بثقة وتمكن، مما يعكس كفاءته العالية وفهمه العميق لموضوع البحث.
وتُعد هذه الدرجة تتويجًا لمسيرة أكاديمية وبحثية حافلة بالاجتهاد والتفاني، وتفتح أمام الدكتور خالد فضائل آفاقًا واسعة في مجالات البحث العلمي والتطوير الأكاديمي.