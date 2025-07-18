شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة

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قالت شرطة محافظة مأرب أنها ضبطت مطلوبا بقضايا مخدرات وخيانة الأمانة وصادر بحقه أمر ضبط قهري من النيابة الجزائية.
وأوضحت شرطة محافظة مأرب أنها ضبطت المدعو(م،ع،أ،ق) البالغ من العمر 28 عاما والصادر بحقه أمر قهريا للنيابة الجزائية بقضايا خيانة الأمانة ونقل مخدرات بقصد الاتجار.
مشيرة أنها احتجزت المتهم على ذمة القضية للإجراءات القانونية