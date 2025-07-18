إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات

الجمعة 18 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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انتفضت إنجلترا بعد تأخرها بهدفين لتتعادل 2-2 وتفوز على السويد 3-2 بركلات ترجيح مثيرة وتحجز مكانها في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما أهدرت السويدية سميلا هولمبرج الركلة الحاسمة.

ومررت ستينا بلاكستينيوس الكرة إلى قائدة المنتخب السويدي كوسوفاري أسلاني التي سجلت الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد أن فقدت إنجلترا الكرة بسهولة، ثم تفوقت بلاكستينيوس على جيس كارتر في انطلاقة سريعة لتسجل الهدف الثاني بلمسة متقنة في الدقيقة 25.

وقلصت لوسي برونز لاعبة إنجلترا الفارق في الدقيقة 79 بضربة رأس مستغلة تمريرة كلوي كيلي العرضية لتشعل حماس جماهير الفريق في المدرجات وأدركت البديلة ميشيل أجيمانج التعادل بعد دقيقتين بتسديدة رائعة لترسل المباراة إلى وقت إضافي.

وحصل كل فريق على فرصته في الوقت الإضافي لكن المباراة اتجهت إلى ركلات الترجيح.

وتصدت جينيفر فالك حارسة السويد لأربع ركلات ترجيح وسددت ركلة ترجيح بعيدا عن المرمى وسجلت برونز لإنجلترا قبل أن تطيح هولمبرج بركلتها الحاسمة بعيدا لتتأهل حاملة اللقب إلى الدور قبل النهائي