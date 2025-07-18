شرطة مأرب تضبط مطلوبا للنيابة الجزائية بقضايا مخدرات وخيانة الامانة إنجلترا تهزم السويد بركلات الترجيح بدور الثمانية ببطولة أوروبا للسيدات صحفيات بلا قيود: تتعهد بتوثيق الانتهاكات وإيصالها إلى المحافل الدولية وتكشف تصعيد مليشيا الحوثي لانتهاكاتها بمحافظة ريمة وبحق أسرة الشيخ حنتوس لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي مرض شائع يصيب كبار السن يستهدف الرئيس الأمريكي ترامب بيان جديد لحركة حماس يتحدث عن إرباك حسابات إسرائيل ويشيد بثبات وتنوع تكتيكات المقاومة. هولندا.. تصدر حكما بشأن طلبات اللجوء لليمنيين.. ومجلس الدولة يحاكم وزير اللجوء ويطالبه بتقديم مبررات سياسية بعد تنفيذ مليـشيا الحوثي عملية اغتيال غادرة بأحد كبار القوم من مشايخ القبيلة .. قبائل حرف سفيان تخرج عن صمتها وتكشف المستور .. عاجل معلومات مهمة وضرورية ..اكتشف علاجات منزلية لتخفيف آلام الصداع النصفى دون أدوية أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية البدوية يعلنون النفير إلى السويداء والقبائل تحرم على نفسها شرب القهوة كتعبير رمزي حتى النصر
انتفضت إنجلترا بعد تأخرها بهدفين لتتعادل 2-2 وتفوز على السويد 3-2 بركلات ترجيح مثيرة وتحجز مكانها في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما أهدرت السويدية سميلا هولمبرج الركلة الحاسمة.
ومررت ستينا بلاكستينيوس الكرة إلى قائدة المنتخب السويدي كوسوفاري أسلاني التي سجلت الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد أن فقدت إنجلترا الكرة بسهولة، ثم تفوقت بلاكستينيوس على جيس كارتر في انطلاقة سريعة لتسجل الهدف الثاني بلمسة متقنة في الدقيقة 25.
وقلصت لوسي برونز لاعبة إنجلترا الفارق في الدقيقة 79 بضربة رأس مستغلة تمريرة كلوي كيلي العرضية لتشعل حماس جماهير الفريق في المدرجات وأدركت البديلة ميشيل أجيمانج التعادل بعد دقيقتين بتسديدة رائعة لترسل المباراة إلى وقت إضافي.
وحصل كل فريق على فرصته في الوقت الإضافي لكن المباراة اتجهت إلى ركلات الترجيح.
وتصدت جينيفر فالك حارسة السويد لأربع ركلات ترجيح وسددت ركلة ترجيح بعيدا عن المرمى وسجلت برونز لإنجلترا قبل أن تطيح هولمبرج بركلتها الحاسمة بعيدا لتتأهل حاملة اللقب إلى الدور قبل النهائي