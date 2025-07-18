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لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي

الجمعة 18 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز
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انضم الدولي الإيطالي لورينزو لوكا مهاجم أودينيزي إلى نابولي على سبيل الإعارة لهذا الموسم وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الجمعة.

 

وذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن نابولي، الذي فاز بلقبه الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال ثلاث سنوات الموسم الماضي، ملزم أيضا بشراء اللاعب (24 عاما) مقابل 35 مليون يورو (40.72 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات وفقا لبنود الاتفاق

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