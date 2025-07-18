لوكا مهاجم إيطاليا ينضم إلى نابولي على سبيل الإعارة من أودينيزي مرض شائع يصيب كبار السن يستهدف الرئيس الأمريكي ترامب بيان جديد لحركة حماس يتحدث عن إرباك حسابات إسرائيل ويشيد بثبات وتنوع تكتيكات المقاومة. هولندا.. تصدر حكما بشأن طلبات اللجوء لليمنيين.. ومجلس الدولة يحاكم وزير اللجوء ويطالبه بتقديم مبررات سياسية بعد تنفيذ مليـشيا الحوثي عملية اغتيال غادرة بأحد كبار القوم من مشايخ القبيلة .. قبائل حرف سفيان تخرج عن صمتها وتكشف المستور .. عاجل معلومات مهمة وضرورية ..اكتشف علاجات منزلية لتخفيف آلام الصداع النصفى دون أدوية أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية البدوية يعلنون النفير إلى السويداء والقبائل تحرم على نفسها شرب القهوة كتعبير رمزي حتى النصر نتنياهو يكشف اسم الشيخ الدرزي الذي طلب من إسرائيل التدخل في سوريا وزارة المالية تعلن إنجاز مستحقات الطلاب المبتعثين بالخارج للربعين الأول والثاني 2024م أردوغان واحمد الشرع يناقشان الهجمات الإسرائيلية على سوريا
انضم الدولي الإيطالي لورينزو لوكا مهاجم أودينيزي إلى نابولي على سبيل الإعارة لهذا الموسم وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الجمعة.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن نابولي، الذي فاز بلقبه الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال ثلاث سنوات الموسم الماضي، ملزم أيضا بشراء اللاعب (24 عاما) مقابل 35 مليون يورو (40.72 مليون دولار) بما في ذلك الإضافات وفقا لبنود الاتفاق