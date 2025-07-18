أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية البدوية يعلنون النفير إلى السويداء والقبائل تحرم على نفسها شرب القهوة كتعبير رمزي حتى النصر

الجمعة 18 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 202

أعلن أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية النفير العام لنجدة عشائر البدو في السويداء، مع مشاركة 41 قبيلة تمثّل أكثر من 70% من سكان سوريا.

وأعلنت القبائل العربية في سوريا النفير العام لمؤازرة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وسط اشتباكات متصاعدة مع مجموعات درزية.

وفي مشهد رمزي، سكبت القبائل القهوة وحرّمت شربها حتى عودة السويداء إلى كنف الدولة.

واتّهمت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في #السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية، ما دفع إعلان استعدادها إعادة الانتشار لفضّ الاشتباكات مع العشائر البدوية.

في المقابل، تطالب إسرائيل بانسحاب القوات الحكومية من الجنوب، محذّرة من تعزيز وجودها قرب الحدود

وزارة الداخلية السورية من جانبها أعلنت استعداد قوات الأمن لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، بعد تجدد الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

وتدور اشتباكات بين العشائر والدروز في محيط مدينة السويداء، وسط تقدم للعشائر في ريف السويداء، التي وصلت قبل ساعات الى دوار العنقود، فيما طالب حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز بإرسال قوات فض نزاع من دمشق.