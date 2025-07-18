أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية البدوية يعلنون النفير إلى السويداء والقبائل تحرم على نفسها شرب القهوة كتعبير رمزي حتى النصر نتنياهو يكشف اسم الشيخ الدرزي الذي طلب من إسرائيل التدخل في سوريا وزارة المالية تعلن إنجاز مستحقات الطلاب المبتعثين بالخارج للربعين الأول والثاني 2024م أردوغان واحمد الشرع يناقشان الهجمات الإسرائيلية على سوريا تفاصيل الإتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع..؟ عاجل السعودية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل .. عاجل الشحنة 750.. لماذا تغامر طهران بإرسال شحنات أسلحة كبيرة ونوعية إلى الحوثيين؟ الزنداني يبلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعم الجهود لإنهاء الحرب وزير الداخلية يناقش دعم القطاع الأمني وتعزيز التعاون مع اليابان وزير الدفاع خلال لقائه سفيري السودان واليابان: مليشيات الحوثي الإرهابية جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني
أعلن أكثر من 50 ألف مقاتل من العشائر العربية النفير العام لنجدة عشائر البدو في السويداء، مع مشاركة 41 قبيلة تمثّل أكثر من 70% من سكان سوريا.
وأعلنت القبائل العربية في سوريا النفير العام لمؤازرة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوبي البلاد، وسط اشتباكات متصاعدة مع مجموعات درزية.
وفي مشهد رمزي، سكبت القبائل القهوة وحرّمت شربها حتى عودة السويداء إلى كنف الدولة.
واتّهمت الرئاسة السورية المقاتلين الدروز في #السويداء بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية، ما دفع إعلان استعدادها إعادة الانتشار لفضّ الاشتباكات مع العشائر البدوية.
في المقابل، تطالب إسرائيل بانسحاب القوات الحكومية من الجنوب، محذّرة من تعزيز وجودها قرب الحدود
وزارة الداخلية السورية من جانبها أعلنت استعداد قوات الأمن لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، بعد تجدد الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.
وتدور اشتباكات بين العشائر والدروز في محيط مدينة السويداء، وسط تقدم للعشائر في ريف السويداء، التي وصلت قبل ساعات الى دوار العنقود، فيما طالب حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز بإرسال قوات فض نزاع من دمشق.