نتنياهو يكشف اسم الشيخ الدرزي الذي طلب من إسرائيل التدخل في سوريا

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز موفق طريف هو من طلب من تل أبيب تقديم المساعدة للدروز في سوريا.
وقال نتنياهو في كلمة مصورة يوم الخميس: "لقد وضعنا سياسة واضحة، نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من مرتفعات الجولان إلى منطقة جبال الدروز، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو حماية إخوة إخوتنا الدروز في جبال الدروز".
وأضاف: "أود أن أطلعكم على ما فعلناه في سوريا، وما سنفعله في سوريا.. انتهك النظام في دمشق كلا الأمرين. أرسل جيشا إلى جنوب دمشق، إلى المنطقة التي كان ينبغي أن تكون منزوعة السلاح، وبدأ بمجازر ضد الدروز. لم نكن لنقبل هذا بأي حال من الأحوال" وفق تعبيره.
وموفق طريف هو رجل دين درزي ولد عام 1963 في قرية جولس في الجليل، وهو الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى، وهو قاضي المذهب، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا في اسرائيل.