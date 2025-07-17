وزارة المالية تعلن إنجاز مستحقات الطلاب المبتعثين بالخارج للربعين الأول والثاني 2024م

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أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، إنجاز التعزيزات المالية لمستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني من العام 2024م.
وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، التي قضت بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربعين الأول والثاني من العام 2024م، ومتابعة تحويلها إلى السفارات والملحقيات الثقافية اليمنية المعتمدة في الخارج بصورة عاجلة.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استكمال المعنيين في الوزارة كافة الإجراءات اللازمة وإنجاز التعزيزات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة بالخارج للربعين الأول والثاني من العام 2024م، وأنه تم إرسالها إلى البنك المركزي اليمني، ليقوم بدوره بتحويلها إلى السفارات والملحقيات الثقافية، لصرفها للطلاب. 8