أردوغان واحمد الشرع يناقشان الهجمات الإسرائيلية على سوريا تفاصيل الإتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع..؟ عاجل السعودية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل .. عاجل الشحنة 750.. لماذا تغامر طهران بإرسال شحنات أسلحة كبيرة ونوعية إلى الحوثيين؟ الزنداني يبلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعم الجهود لإنهاء الحرب وزير الداخلية يناقش دعم القطاع الأمني وتعزيز التعاون مع اليابان وزير الدفاع خلال لقائه سفيري السودان واليابان: مليشيات الحوثي الإرهابية جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني مواطن في إب يواجه حملة حوثية مسلحة ويقتل قيادي تدشين مؤسسة ضوء للإنتاج الإعلامي في مأرب كأول مبادرة نسائية رائدة في المجال . ثلاث سفارات أجنبية لا تعترف بعملات الحوثي الجديدة وتطلب من بنك صنعاء الإمتثال للبنك المركزي في عدن
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.
وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، في ظل غياب الرادع، تستوجب موقفًا جادًا من جميع الدول لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التصدي لممارسات الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات