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السعودية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لإسرائيل .. عاجل

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.

 

وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، في ظل غياب الرادع، تستوجب موقفًا جادًا من جميع الدول لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

 

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التصدي لممارسات الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات

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