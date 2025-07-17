الزنداني يبلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعم الجهود لإنهاء الحرب

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، التزام الحكومة بنهج السلام ودعم الجهود الأممية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة مملكة هولندا، جانيت سيبن، والقائمة بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، يانينا كوبفمولر.

وثمن الزنداني الزيارة التي يقوم بها سفراء الاتحاد الأوروبي للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعكس موقف الاتحاد والمجتمع الدولي الداعم للشعب اليمني، لا سيما في ظل الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، والانخراط الإيجابي والمستمر مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وأشار لدعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين في مختلف أنحاء البلاد.