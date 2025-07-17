الشحنة 750.. لماذا تغامر طهران بإرسال شحنات أسلحة كبيرة ونوعية إلى الحوثيين؟ الزنداني يبلغ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعم الجهود لإنهاء الحرب وزير الداخلية يناقش دعم القطاع الأمني وتعزيز التعاون مع اليابان وزير الدفاع خلال لقائه سفيري السودان واليابان: مليشيات الحوثي الإرهابية جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني مواطن في إب يواجه حملة حوثية مسلحة ويقتل قيادي تدشين مؤسسة ضوء للإنتاج الإعلامي في مأرب كأول مبادرة نسائية رائدة في المجال . ثلاث سفارات أجنبية لا تعترف بعملات الحوثي الجديدة وتطلب من بنك صنعاء الإمتثال للبنك المركزي في عدن عاجل: بيان ركيك للمبعوث الأممي حول سك وطباعة الحوثيين عملات جديدة واتفاق يوليو 2024 الرئيس العليمي يُعيد تعيين سفير سابق سفيراً لليمن لدى التشيك وآخر يبعثه إلى أندونيسيا ماذا قال لامين يامال بعد التجديد لبرشلونة حتى عام 31 وحصوله على الرقم 10؟
أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، التزام الحكومة بنهج السلام ودعم الجهود الأممية الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة مملكة هولندا، جانيت سيبن، والقائمة بأعمال سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، يانينا كوبفمولر.
وثمن الزنداني الزيارة التي يقوم بها سفراء الاتحاد الأوروبي للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعكس موقف الاتحاد والمجتمع الدولي الداعم للشعب اليمني، لا سيما في ظل الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات الحكومية، ودور الاتحاد الأوروبي في دعم حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وجدد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، والانخراط الإيجابي والمستمر مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وأشار لدعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين في مختلف أنحاء البلاد.