وزير الداخلية يناقش دعم القطاع الأمني وتعزيز التعاون مع اليابان

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الياباني لدى بلادنا يونيتشي ناكتشيما، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك في الجوانب الأمنية في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الأجهزة الأمنية.
وأشاد اللواء حيدان، بالدعم السخي الذي تقدمه الحكومة اليابانية لمصلحة خفر السواحل، والذي أسهم في رفع جاهزيتها وتعزيز قدراتها في مراقبة السواحل وحماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الأمني مع الجانب الياباني .. مشيراً إلى أن الدعم الياباني يعكس عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة بين البلدين.
من جهته أعرب السفير الياباني يونيتشي ناكتشيما، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة بين البلدين..مؤكداً استمرار دعم الحكومة اليابانية لليمن في مختلف المجالات.
كما أكد التزام اليابان بدعم جهود السلام والاستقرار في اليمن، وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة مصالح الشعبين الصديقين.