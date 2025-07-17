وزير الدفاع خلال لقائه سفيري السودان واليابان: مليشيات الحوثي الإرهابية جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير جمهورية السودان لدى اليمن، دفع الله حاج علي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأشاد الفريق الداعري، بالجهود التي بذلت لتأهيل وتدريب كوادر القوات المسلحة اليمنية في الكليات والاكاديميات السودانية خلال السنوات الماضية..متمنياً عودة الامن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق.

كما التقى وزير الدفاع، السفير الياباني لدى اليمن يويئتشي ناكاشيما، لبحث تطورات الاوضاع في اليمن.

وناقش اللقاء، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وإقلاق الامن والسلم الدوليين.

واكد وزير الدفاع ،مواصلة ايران تهريب الأسلحة والصواريخ الى مليشيات الحوثي الإرهابية باعتبارها جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني، واخرها شحنة الاسلحة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية والتي تحتوي على 750 طنا من الصواريخ والرادارات والمسيرات وأجهزة تصنت وتتبُّع وقناصات وذخائر، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.

كما ناقش اللقاء تعزيز اوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتقنية والتكنولوجيا.