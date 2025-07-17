وزير الداخلية يناقش دعم القطاع الأمني وتعزيز التعاون مع اليابان وزير الدفاع خلال لقائه سفيري السودان واليابان: مليشيات الحوثي الإرهابية جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني مواطن في إب يواجه حملة حوثية مسلحة ويقتل قيادي تدشين مؤسسة ضوء للإنتاج الإعلامي في مأرب كأول مبادرة نسائية رائدة في المجال . ثلاث سفارات أجنبية لا تعترف بعملات الحوثي الجديدة وتطلب من بنك صنعاء الإمتثال للبنك المركزي في عدن عاجل: بيان ركيك للمبعوث الأممي حول سك وطباعة الحوثيين عملات جديدة واتفاق يوليو 2024 الرئيس العليمي يُعيد تعيين سفير سابق سفيراً لليمن لدى التشيك وآخر يبعثه إلى أندونيسيا ماذا قال لامين يامال بعد التجديد لبرشلونة حتى عام 31 وحصوله على الرقم 10؟ أول خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع بعد أحداث السويداء والهجوم الإسرائيلي على دمشق.. ماذا قال؟ شاهد.. مواطنون غاضبون يحرقون الإطارات ويقطعون الشوارع وسط مدينة تعز
التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير جمهورية السودان لدى اليمن، دفع الله حاج علي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.
وأشاد الفريق الداعري، بالجهود التي بذلت لتأهيل وتدريب كوادر القوات المسلحة اليمنية في الكليات والاكاديميات السودانية خلال السنوات الماضية..متمنياً عودة الامن والاستقرار والتنمية للسودان الشقيق.
كما التقى وزير الدفاع، السفير الياباني لدى اليمن يويئتشي ناكاشيما، لبحث تطورات الاوضاع في اليمن.
وناقش اللقاء، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وإقلاق الامن والسلم الدوليين.
واكد وزير الدفاع ،مواصلة ايران تهريب الأسلحة والصواريخ الى مليشيات الحوثي الإرهابية باعتبارها جبهة متقدمة للدفاع عن النظام الايراني، واخرها شحنة الاسلحة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية والتي تحتوي على 750 طنا من الصواريخ والرادارات والمسيرات وأجهزة تصنت وتتبُّع وقناصات وذخائر، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.
كما ناقش اللقاء تعزيز اوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتقنية والتكنولوجيا.