مواطن في إب يواجه حملة حوثية مسلحة ويقتل قيادي

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واجه مواطن في مديرية العدين غربي مدينة إب، وسط اليمن، حملة مسلحة للحوثيين قدمت لاعتقاله، ليقتل قياديا في المليشيات.
وقالت مصادر محلية اليوم الخميس، إن القيادي الحوثي عبد الرحمن عامر، كان ضمن حملة مسلحة تهدف إلى اعتقال أحد المواطنين بالعدين، غير أن الأخير واجه الحملة المسلحة وأطلق النار، ما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي على الفور، قبل أن يلوذ هو بالفرار.
وبحسب المصادر، فإن عامر يعمل ضابطًا في ما يُعرف بقوات الأمن المركزي التابعة للحوثيين في المحافظة.