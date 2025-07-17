تدشين مؤسسة ضوء للإنتاج الإعلامي في مأرب كأول مبادرة نسائية رائدة في المجال .

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشن وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبدالرحمن النهاري اليوم، في محافظة مأرب حفل افتتاح واشهار مؤسسة ضوء للإنتاج والتوزيع الإعلامي.

وفي الإفتتاح عبر الأستاذ عبدالرحمن النهاري عن سعادته بتدشين إنطلاق المؤسسة التي ستشكل إضافة نوعية لمؤسسات الإنتاج الفني والإعلامي، مشدداً على أن يكون المحتوى الذي تقدمه المؤسسة يتواكب مع الهوية الوطنية التي تُعزز الثراء الثقافي والفني الذي تزخر به اليمن.

وأشاد الوكيل النهاري بجهد العنصر النسوي الذي بدأ بشكل فاعل في ميدان ريادة الأعمال وأن مؤسسة ضوء للإنتاج الفني والإعلامي الذي تقوده امرأة يعد حافزاً كبيراً للنساء على المستوى الوطني.

وفي حفل التدشين أكدت الاستاذه دعاء أمين رئيسة مؤسسة ضوء للإنتاج والتوزيع الإعلامي أن هذا المشروع يعد أول مؤسسة نسائية في مجال الإعلام في محافظة مأرب.

وقالت دعاء أمين أن هذه المؤسسة تعتبر إضافة نوعية للمجال الإعلامي في محافظة مأرب كون كادر المؤسسة جميعه من النساء ، الموهوبات في مجال التصوير والمونتاج والإخراج والجرافيكس والتسويق الإعلامي، بالإضافة إلى توفير المؤسسة مساحة كافية للموهوبات، والراغبات في الالتحاق في المجال الإعلامي لتطوير وتأهيل قدراتهن.

واوضحت أن الهدف من إنشاء المؤسسة تطوير العمل الإعلامي والسعي إلى إنتاج برامج تلفزيونيه وأفلام وثائقية والتوثيق الإنساني كإضافة نوعية للعمل الإعلامي، من خلال إبراز الوجه المشرق للمحافظة وتراثها ومعالمها السياحية والثقافية وعادات وتقاليد المجتمع، ونقل معاناة النازحين في قوالب إعلامية مختلفة.

حضر حفل الافتتاح الأستاذ عبدالرحمن عقيل أمين عام جائزة رئيس الجمهورية والأستاذ داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة والأستاذ علي بقلان مدير عام مكتب الثقافة مأرب، والأستاذ عادل غبارة مدير عام مكتب الثقافة أمانة العاصمة، والأستاذة فندة العماري مدير عام المرأة بمحافظة مأرب، والأستاذة سعداء عقار مدير فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمأرب.