ثلاث سفارات أجنبية لا تعترف بعملات الحوثي الجديدة وتطلب من بنك صنعاء الإمتثال للبنك المركزي في عدن

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأر برس- غرفة الأخبار

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رفضت ثلاث سفارات أجنبية في اليمن، ، في بيانات منفصلة ومماثلة،اليوم الخميس، خطوة الحوثيين الأخيرة في سك وطباعة عملات معدنية وورقية جديدة.

وادانت السفارة الأميركية لدى اليمن، إصدار الحوثيين، لعملات نقدية ومعدنية مزيفة.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، ان بعثة الولايات المتحدة تدين بشدة إصدار الحوثيين، غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة.

وأكدت البعثة، أن السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت البعثة فرع البنك المركزي بصنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي بعدن دون تأخير.

بدورها أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، على أن البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليا.

وأوضحت السفارة في بيان ان المملكة المتحدة تدين اصدار الحوثيين للأوراق النقدية والعملات المعدنية، واعتبرته غير قانوني.

وأشارت إلى ان قرارات البنك المركزي اليمني هي وحدها التي تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي..مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بالامتثال لتوجيهاته.

من جانبها ادنت السفارة الفرنسية لدى اليمن، بشدة اصدار الحوثيين، الأوراق النقدية والعملات المعدنية، واعتبرته غير قانوني.

وقالت السفارة في بيان"ان البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية اليمنية والوحيدة المعترف بها، وقرارته وحدها تعتبر شرعية من قل المجتمع الدولي".. مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بسرعة الامتثال لتوجيهاته.