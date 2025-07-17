ثلاث سفارات أجنبية لا تعترف بعملات الحوثي الجديدة وتطلب من بنك صنعاء الإمتثال للبنك المركزي في عدن عاجل: بيان ركيك للمبعوث الأممي حول سك وطباعة الحوثيين عملات جديدة واتفاق يوليو 2024 الرئيس العليمي يُعيد تعين سفير سابق سفيراً لليمن لدى التشيك وآخر يبعثه إلى أندونيسيا ماذا قال لامين يامال بعد التجديد لبرشلونة حتى عام 31 وحصوله على الرقم 10؟ أول خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع بعد أحداث السويداء والهجوم الإسرائيلي على دمشق.. ماذا قال؟ شاهد.. مواطنون غاضبون يحرقون الإطارات ويقطعون الشوارع وسط مدينة تعز شاهد بالصور.. الصيد الإيراني الثمين الذي وقع بيد المقاومة الوطنية وكشف زيف بطولات الحوثيين في التصنيع الحربي ملحق ناري نحو المونديال!.. السعودية في مواجهة ثنائية حاسمة أمام العراق وإندونيسيا وقطر تصطدم بالإمارات وعُمان تدشين حملة اعلامية لمنع تجنيد الأطفال ترمب يفرض إرادته في الكونغرس: مجلس الشيوخ يمرر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات رغم الانقسام السياسي
رفضت ثلاث سفارات أجنبية في اليمن، ، في بيانات منفصلة ومماثلة،اليوم الخميس، خطوة الحوثيين الأخيرة في سك وطباعة عملات معدنية وورقية جديدة.
وادانت السفارة الأميركية لدى اليمن، إصدار الحوثيين، لعملات نقدية ومعدنية مزيفة.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي، ان بعثة الولايات المتحدة تدين بشدة إصدار الحوثيين، غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة.
وأكدت البعثة، أن السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي.
وطالبت البعثة فرع البنك المركزي بصنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي بعدن دون تأخير.
بدورها أكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، على أن البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، هو السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليا.
وأوضحت السفارة في بيان ان المملكة المتحدة تدين اصدار الحوثيين للأوراق النقدية والعملات المعدنية، واعتبرته غير قانوني.
وأشارت إلى ان قرارات البنك المركزي اليمني هي وحدها التي تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي..مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بالامتثال لتوجيهاته.
من جانبها ادنت السفارة الفرنسية لدى اليمن، بشدة اصدار الحوثيين، الأوراق النقدية والعملات المعدنية، واعتبرته غير قانوني.
وقالت السفارة في بيان"ان البنك المركزي اليمني في عدن هو السلطة النقدية اليمنية والوحيدة المعترف بها، وقرارته وحدها تعتبر شرعية من قل المجتمع الدولي".. مطالبة فرع البنك المركزي بصنعاء بسرعة الامتثال لتوجيهاته.