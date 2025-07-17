الرئيس العليمي يُعيد تعين سفير سابق سفيراً لليمن لدى التشيك وآخر يبعثه إلى أندونيسيا

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 80

أعاد الرئيس رشاد العليمي تعيين سفير اليمن السابق لدى واشنطن، محمد الحضرمي، سفيراً ومفوضًا لدى التشيك، كما عين سالم بلفقيه سفيراً لليمن لدى إندونيسيا.

وقالت وكالة سبأ، اليوم الخميس: ''ادى اليمين الدستورية امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بقصر معاشيق،، السفير محمد عبدالله الحضرمي بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية التشيك. كما ادى اليمين الدستورية السفير سالم احمد عبدالله بلفقيه بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية اندونيسيا.

وعقب اداء اليمين التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالسفيرين الحضرمي، وبلفقيه وحثهما على الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في تمثيل الجمهورية اليمنية، والعمل على رعاية مصالحها، وخدمة رعاياها في جمهوريتي التشيك واندونيسيا وبما يجسد العلاقات اليمنية العريقة مع بلدي الاعتماد.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثناء على ما تشهده الدبلوماسية اليمنية من اصلاحات، والتأكيد على مضاعفة دورها في حشد دعم المجتمع الدولي، واستمرار وحدته الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسساته الوطنية، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اكد على الدور المهم للبعثات الدبلوماسية في التعاطي المثمر مع مستجدات المرحلة، والاستجابة الفعالة للمتغيرات الراهنة على كافة المستويات.

وشدد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق، على اهمية الترويج الفاعل لقيم الشعب اليمني، وتطلعاته في بناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، وتعرية المليشيات الحوثية الارهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بوصفها تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين.