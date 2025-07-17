ماذا قال لامين يامال بعد التجديد لبرشلونة حتى عام 31 وحصوله على الرقم 10؟

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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علق النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، على مراسم تجديد عقده مع فريق برشلونة بطل الدوري المحلي لكرة القدم، وكذلك حصوله على القميص رقم 10.

وجرت رسميا امس الأربعاء، مراسم تجديد عقد لامين جمال حتى عام 2031، بالإضافة إلى حصول على القميص رقم 10 الذي ارتاده العديد من أساطير برشلونة مثل الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ومواطنه الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي والنجم البرازيلي رونالدينيو.

وقال لامين جمال (18 عاما) عقب هذا الحدث التاريخي في مؤتمر صحفي: "هذه الحلم يراودني منذ الصغر، أشعر بسعادة غامرة، أنا وعائلتي سعداء للغاية".

وعن أهدافه مع برشلونة، قال حسبما نقلت صحيفة "ماركا": "الفوز، الفوز دائما، الاستمتاع ومواصلة النمو لأنني ما زلت صغيرا جدا، ولكن الأهم من ذلك كله، الاستمرار في الفوز".

وتابع: "برشلونة نادي حياتي، أنا هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري، كل طفل في "لا ماسيا" يحلم بالوصول إلى الفريق الأول.. أنا حققت هذا الحلم، وعليّ مواصلة العمل".

ووجه لامين جمال رسالة لجماهير برشلونة، وقال: "أتطلع بشوق كبير للعب أمامكم في ملعب كامب نو الجديد.. سنقضي وقتًا رائعًا هذا العام، ونحن على يقينٍ من الفوز".

وحول حصوله على القميص رقم 10، قال: "كان حلمي الأول أن أبدأ مسيرتي مع برشلونة وأرتدي القميص رقم 10، هذا هو حلم كل من نشأ هنا".

وأضاف: "أنا ممتن للنادي، وآمل أنني قد تركت فيه بصمة تليق بمكانته، لقد شقّ ميسي طريقه، والآن سأشق طريقي".

وأكمل: "الآن سينتقل من أنسو إلى لامين، سأبذل قصارى جهدي لأُسعد جميع جماهير الفريق".

وعن شعوره بعد حصوله على القميص رقم 10 الذي ارتداه الثلاثي ليونيل ميسي ورونالدينو ومارادونا، قال: "إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم والنادي، كل طفل يحلم بامتلاك شيء منهم، سأحتفظ بكل شيء من ميسي ورونالدينيو ومارادونا، وسأحاول السير على هذا الإرث".

وواصل: "هذا التجديد يعني أنني سأواصل اللعب لنادي حياتي، مستمتعًا بوقتي، لا أعاني من أي ضغط، جميعنا سعداء، حان الوقت لأستمتع بوقتي برقم مختلف، ولكن بنفس الهدف".

وأردف: "إنها خطوة كبيرة، بداية رحلة آمل أن تكون طويلة ومليئة بالانتصارات، أتمنى أن أستمتع بها، أكثر من العام الماضي".

وعن تعرضه للانتقادات، قال: "الانتقاد مثل المديح، إذا لم يأتِ من أشخاص مقربين جدًا، فهو لا يعنيني".

وأوضح: "لا يمكن أن أكون في القمة بسبب المديح، وفي القاع بسبب الانتقاد، الآن حان وقت الاستمتاع، أنا مركز على كرة القدم والاستمتاع بها".

وعن تحدياته في الموسم المقبل، قال: "لم أفز بدوري أبطال أوروبا، ولا بكأس العالم، أتطلع للفوز باللقب الذي كنا نفتقده، دوري أبطال أوروبا، ومواصلة النمو، والأهم من ذلك، الاستمتاع، عندما نستمتع، يكون الجميع أكثر سعادة، ونستمتع أكثر".

وعن حديثه مع مدربه هانز فليك عقب التجديد، قال ضاحكا: "قال لي أن أذهب للنوم مبكرا، لأن لدينا حصتين تدريبيتين غدا.. لقد هنأني، وأنا ممتن له".

وعن شعوره تجاه جدته التي تواجدت معه خلال التوقيع، قال: "تأجل الحدث بسببها، كانت في المغرب، ولولاها لما استطعت إنجاز شيء مميز كهذا، علي أن أشكرها على كل ما فعلته من أجلي".