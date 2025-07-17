شاهد.. مواطنون غاضبون يحرقون الإطارات ويقطعون الشوارع وسط مدينة تعز

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أحرق مواطنون غاضبون، صباح اليوم الخميس، بمدينة تعز، الإطارات وقطعوا بعض الشوارع، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات، وسط أزمة مياه خانقة لا تزال مستمرة.

وشهد شارع جمال وسط المدينة خروج احتجاجات غاضبة عفوية غير منظمة، تنديداً بما وصلت اليه الأوضاع الخدمية والمعيشية والإقتصادية في المحافظة.