أول خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع بعد أحداث السويداء والهجوم الإسرائيلي على دمشق.. ماذا قال؟ شاهد.. مواطنون غاضبون يحرقون الإطارات ويقطعون الشوارع وسط مدينة تعز شاهد بالصور.. الصيد الإيراني الثمين الذي وقع بيد المقاومة الوطنية وكشف زيف بطولات الحوثيين في التصنيع الحربي ملحق ناري نحو المونديال!.. السعودية في مواجهة ثنائية حاسمة أمام العراق وإندونيسيا وقطر تصطدم بالإمارات وعُمان تدشين حملة اعلامية لمنع تجنيد الأطفال ترمب يفرض إرادته في الكونغرس: مجلس الشيوخ يمرر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات رغم الانقسام السياسي الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار واستقرار الأسواق.. وتصريحات ترامب تحرّك المشهد انسحاب مفاجئ للقوات السورية من السويداء.. وتسليم الأمن للفصائل الدرزية وسط تهديدات إسرائيلية إيلون ماسك يخطط لبناء أضخم مركز بيانات في السعودية السويداء تشتعل: إسرائيل تدخل المعركة والسلطة الانتقالية تعيد النظام بوجه جديد
أحرق مواطنون غاضبون، صباح اليوم الخميس، بمدينة تعز، الإطارات وقطعوا بعض الشوارع، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات، وسط أزمة مياه خانقة لا تزال مستمرة.
وشهد شارع جمال وسط المدينة خروج احتجاجات غاضبة عفوية غير منظمة، تنديداً بما وصلت اليه الأوضاع الخدمية والمعيشية والإقتصادية في المحافظة.