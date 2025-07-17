ملحق ناري نحو المونديال!.. السعودية في مواجهة ثنائية حاسمة أمام العراق وإندونيسيا وقطر تصطدم بالإمارات وعُمان

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في قرعة مثيرة أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وقع المنتخب السعودي في مجموعة قوية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخبي العراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عُمان.

ويتنافس 6 منتخبات آسيوية على بطاقتين فقط للتأهل المباشر إلى المونديال، لتنضم إلى ركب المتأهلين سلفاً من القارة الآسيوية، وهم: اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الأردن، وأوزبكستان.

جاء توزيع المنتخبات بحسب تصنيف ثلاثي المستوى: السعودية وقطر في المستوى الأول، العراق والإمارات في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في الثالث.

وسيدشن "الأخضر" مشواره في التصفيات بلقاء أمام إندونيسيا في 8 أكتوبر المقبل، ثم يخوض مواجهة أكثر قوة أمام العراق في 14 من الشهر نفسه، في سعيٍ لخطف بطاقة الصدارة التي تضمن تأهلاً مباشراً.

أما صاحب المركز الثاني فسينافس في مباراة فاصلة على أمل بلوغ الملحق العالمي.

القرعة التي سحبها مدرب منتخب أوزبكستان "تيمور كابازده"، شهدت حضوراً رسمياً لممثلي المنتخبات المشاركة، في أجواء ترقب وتحدٍ قبل بدء معركة الحسم الآسيوية.

الطريق إلى كأس العالم لم يعد بعيداً... لكنه محفوف بالصراعات الكروية القوية، فهل يعبر الأخضر إلى المونديال من بوابة بغداد وجاكرتا؟