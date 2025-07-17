شاهد بالصور.. الصيد الإيراني الثمين الذي وقع بيد المقاومة الوطنية وكشف زيف بطولات الحوثيين في التصنيع الحربي ملحق ناري نحو المونديال!.. السعودية في مواجهة ثنائية حاسمة أمام العراق وإندونيسيا وقطر تصطدم بالإمارات وعُمان تدشين حملة اعلامية لمنع تجنيد الأطفال ترمب يفرض إرادته في الكونغرس: مجلس الشيوخ يمرر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات رغم الانقسام السياسي الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار واستقرار الأسواق.. وتصريحات ترامب تحرّك المشهد انسحاب مفاجئ للقوات السورية من السويداء.. وتسليم الأمن للفصائل الدرزية وسط تهديدات إسرائيلية إيلون ماسك يخطط لبناء أضخم مركز بيانات في السعودية السويداء تشتعل: إسرائيل تدخل المعركة والسلطة الانتقالية تعيد النظام بوجه جديد الإدارة الأميركية تشيد بقوات المقاومة الوطنية بعد ضبطها ومصادرتها أكثر من 750 طناً من الأسلحة الفتاكة كانت في طريقها الى الحوثيين نقطة عسكرية بحضرموت تضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة
في قرعة مثيرة أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وقع المنتخب السعودي في مجموعة قوية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخبي العراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عُمان.
ويتنافس 6 منتخبات آسيوية على بطاقتين فقط للتأهل المباشر إلى المونديال، لتنضم إلى ركب المتأهلين سلفاً من القارة الآسيوية، وهم: اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الأردن، وأوزبكستان.
جاء توزيع المنتخبات بحسب تصنيف ثلاثي المستوى: السعودية وقطر في المستوى الأول، العراق والإمارات في المستوى الثاني، وعُمان وإندونيسيا في الثالث.
وسيدشن "الأخضر" مشواره في التصفيات بلقاء أمام إندونيسيا في 8 أكتوبر المقبل، ثم يخوض مواجهة أكثر قوة أمام العراق في 14 من الشهر نفسه، في سعيٍ لخطف بطاقة الصدارة التي تضمن تأهلاً مباشراً.
أما صاحب المركز الثاني فسينافس في مباراة فاصلة على أمل بلوغ الملحق العالمي.
القرعة التي سحبها مدرب منتخب أوزبكستان "تيمور كابازده"، شهدت حضوراً رسمياً لممثلي المنتخبات المشاركة، في أجواء ترقب وتحدٍ قبل بدء معركة الحسم الآسيوية.
الطريق إلى كأس العالم لم يعد بعيداً... لكنه محفوف بالصراعات الكروية القوية، فهل يعبر الأخضر إلى المونديال من بوابة بغداد وجاكرتا؟