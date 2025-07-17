ترمب يفرض إرادته في الكونغرس: مجلس الشيوخ يمرر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات رغم الانقسام السياسي الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار واستقرار الأسواق.. وتصريحات ترامب تحرّك المشهد انسحاب مفاجئ للقوات السورية من السويداء.. وتسليم الأمن للفصائل الدرزية وسط تهديدات إسرائيلية إيلون ماسك يخطط لبناء أضخم مركز بيانات في السعودية السويداء تشتعل: إسرائيل تدخل المعركة والسلطة الانتقالية تعيد النظام بوجه جديد الإدارة الأميركية تشيد بقوات المقاومة الوطنية بعد ضبطها ومصادرتها أكثر من 750 طناً من الأسلحة الفتاكة كانت في طريقها الى الحوثيين نقطة عسكرية بحضرموت تضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة تحليل أمريكي يكشف عن الاستراتيجية الوحيدة لهزيمة الحوثيين في اليمن؟ لماذا تفشل إيران في تفكيك شبكات الموساد؟ سنوات الضياع.. شهادات بلا اعتراف في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاضعة للحوثي
في خطوة تعكس مدى نفوذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل الكونغرس، صادق مجلس الشيوخ فجر الخميس على خطة مثيرة للجدل تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 9 مليارات دولار، في انتصار سياسي جديد لترمب وسط انقسام حزبي واضح.
وصوّت 51 عضواً لصالح الخطة مقابل 48 معترضاً، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت لها، خصوصاً أنها تطال برامج المساعدات الخارجية ومؤسسة الإذاعة العامة، حيث يُلغى تمويلها بالكامل والبالغ 1.1 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
الخطة التي أقرّها المجلس بدعم أغلبية ضئيلة من الجمهوريين، تواجه اتهامات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بـ"تقويض الدور الرقابي للكونغرس"، إذ يعتبرونها تراجعاً عن التوافقات الحزبية السابقة بشأن الإنفاق العام.
وبرزت معارضة لافتة من عضوتي مجلس الشيوخ الجمهوريتين ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز اللتين انضمتا للديمقراطيين، معبرتين عن مخاوف من التأثير السلبي على جهود مكافحة الأمراض في العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهو ما وصفه زعيم الأغلبية الجمهورية بـ"خطوة صغيرة نحو الانضباط المالي"، فيما اعتبره الديمقراطيون "خضوعاً غير مشروط للسلطة التنفيذية".
وبينما يقلل البعض من حجم هذه التخفيضات مقارنة بموازنة البلاد البالغة 6.8 تريليون دولار، إلا أن رمزية القرار وخلفياته السياسية تثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الحزبين في إقرار ميزانية الحكومة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد 30 سبتمبر، الموعد الحاسم لتجنّب الإغلاق الحكومي.