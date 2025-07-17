ترمب يفرض إرادته في الكونغرس: مجلس الشيوخ يمرر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات رغم الانقسام السياسي

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في خطوة تعكس مدى نفوذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل الكونغرس، صادق مجلس الشيوخ فجر الخميس على خطة مثيرة للجدل تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 9 مليارات دولار، في انتصار سياسي جديد لترمب وسط انقسام حزبي واضح.

وصوّت 51 عضواً لصالح الخطة مقابل 48 معترضاً، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت لها، خصوصاً أنها تطال برامج المساعدات الخارجية ومؤسسة الإذاعة العامة، حيث يُلغى تمويلها بالكامل والبالغ 1.1 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

الخطة التي أقرّها المجلس بدعم أغلبية ضئيلة من الجمهوريين، تواجه اتهامات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بـ"تقويض الدور الرقابي للكونغرس"، إذ يعتبرونها تراجعاً عن التوافقات الحزبية السابقة بشأن الإنفاق العام.

وبرزت معارضة لافتة من عضوتي مجلس الشيوخ الجمهوريتين ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز اللتين انضمتا للديمقراطيين، معبرتين عن مخاوف من التأثير السلبي على جهود مكافحة الأمراض في العالم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهو ما وصفه زعيم الأغلبية الجمهورية بـ"خطوة صغيرة نحو الانضباط المالي"، فيما اعتبره الديمقراطيون "خضوعاً غير مشروط للسلطة التنفيذية".

وبينما يقلل البعض من حجم هذه التخفيضات مقارنة بموازنة البلاد البالغة 6.8 تريليون دولار، إلا أن رمزية القرار وخلفياته السياسية تثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الحزبين في إقرار ميزانية الحكومة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد 30 سبتمبر، الموعد الحاسم لتجنّب الإغلاق الحكومي.