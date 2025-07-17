الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار واستقرار الأسواق.. وتصريحات ترامب تحرّك المشهد

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس، متأثرة بصعود الدولار وانحسار التوترات في الأسواق، وذلك على وقع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% ليبلغ 3340.79 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتسجّل 3347.10 دولاراً.

جاء هذا التراجع بعدما صرح ترامب بأنه "من غير المرجّح" أن يُقيل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي، رغم انتقاداته المستمرة له بسبب سياسة الفائدة، ما خفّف من حدّة التوتر في الأسواق. وبالتوازي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات، ما زاد من تكلفة الذهب المقوّم بالدولار بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وساهم في تراجع جاذبيته كملاذ آمن.

وأشار جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع في "ريلاينس سكيوريتيز"، إلى أن "استعادة الدولار لقوته، إلى جانب تراجع حالة الغموض حول رئاسة الفيدرالي، دفعت الذهب للهبوط". وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة 0.1% إلى 37.98 دولاراً للأوقية. صعد البلاتين 0.2% إلى 1419.67 دولاراً. بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1230.14 دولاراً. الأسواق تترقّب تطورات الموقف النقدي الأمريكي، وسط حساسية كبيرة تجاه تصريحات ترامب وتوجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.