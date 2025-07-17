انسحاب مفاجئ للقوات السورية من السويداء.. وتسليم الأمن للفصائل الدرزية وسط تهديدات إسرائيلية

الخميس 17 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور لافت جنوب سوريا، انسحبت القوات الحكومية السورية فجر اليوم بشكل كامل من محافظة السويداء، وفق ما أفاد به شهود لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن تكليف الفصائل الدرزية المحلية، إلى جانب شيوخ العقل، بمهمة حفظ الأمن في المحافظة.

وأكد الرئيس الشرع في كلمة ألقاها فجراً أن "سوريا لن تكون ساحة للفوضى"، موجهاً اتهامات مباشرة لإسرائيل بمحاولة إشعال الفتن الداخلية، ومشدداً على أن حماية أبناء الطائفة الدرزية تمثل أولوية وطنية.

وأضاف: "نحن أمام خيارين؛ إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح الجبهة الداخلية، وسنختار الوحدة لمواجهة الفوضى".

الانسحاب جاء بعد أيام من تصاعد التوترات في السويداء، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، أوقعت قتلى من الطرفين.

وفي حين تدخلت القوات الحكومية الإثنين لفض الاشتباكات، شنت إسرائيل غارات جوية قرب دمشق وجنوب سوريا، مدعيةً أنها تهدف لحماية الدروز.

وأنهت الحكومة السورية تحركها العسكري بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الدرزية مساء أمس، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الانسحاب يمثل تحولاً استراتيجياً في سياسات دمشق الأمنية، أم خطوة اضطرارية تحت ضغط التطورات الميدانية والتدخلات الخارجية.