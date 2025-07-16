الإدارة الأميركية تشيد بقوات المقاومة الوطنية بعد ضبطها ومصادرتها أكثر من 750 طناً من الأسلحة الفتاكة كانت في طريقها الى الحوثيين

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" نجاح قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، في إحباط وضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، في عملية نوعية تُعد الأكبر في تاريخ القوات اليمنية من حيث الكم والنوع.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن قوات المقاومة الوطنية اعترضت وصادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات، بما في ذلك مئات الصواريخ المتقدمة من نوع كروز، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ مضادة للطائرات، والرؤوس الحربية، وأنظمة التوجيه، ومكونات مختلفة، بالإضافة إلى مئات محركات الطائرات المُسيّرة، ومعدات الدفاع الجوي، وأنظمة رادار، ومعدات الاتصالات.

ووفقاً لما أفادت به قوات المقاومة الوطنية، فقد وُجدت كتيبات باللغة الفارسية، كما أن العديد من الأنظمة كانت مصنّعة من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية. وكانت هذه الشحنة غير القانونية موجهة لاستخدام الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف البيان، أن هذه العملية تأتي في إطار دعم قوات المقاومة الوطنية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتُعدّ انعكاساً مباشراً لالتزامهم بيمن آمن، وبحر أحمر وخليج عدن مستقرين

وأشاد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً: "نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين".

وأضاف، أن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة، مشددا على أن "الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة."

وكان طارق صالح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن نجاح قواته في الساحل الغربي في ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، بعد رصد دقيق.