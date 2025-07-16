الإدارة الأميركية تشيد بقوات المقاومة الوطنية بعد ضبطها ومصادرتها أكثر من 750 طناً من الأسلحة الفتاكة كانت في طريقها الى الحوثيين نقطة عسكرية بحضرموت تضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة تحليل أمريكي يكشف عن الاستراتيجية الوحيدة لهزيمة الحوثيين في اليمن؟ لماذا تفشل إيران في تفكيك شبكات الموساد؟ سنوات الضياع.. شهادات بلا اعتراف في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاضعة للحوثي الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على إثنين من رجال الأعمال في جماعة الحوثي بنود اتفاق وقف الحرب في السويداء السورية أول موقف لأنقرة وواشنطن من الهجمات الإسرائيلية على سوريا بلا قيود: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً لإبادة سكان غزة وتتعمد القضاء على مصادر المياه الرئيسية محافظ المهرة وقائد المنطقة الثانية: ''الوضع في المحافظة تحت السيطرة الكاملة والقوات في أعلى درجات الجاهزية''
ضبطت نقطة عسكرية، في محافظة حضرموت شرقي اليمن على شخصين بحوزتهما كميات ضخمة من المخدرات.
وقال الإعلام الأمني، إن نقطة عسكرية في مديرية العبر تابعة لقيادة اللواء 23 ميكا بالمنطقة العسكرية الأولى ضبطت شخصين من مروجي المواد المخدرة بحوزتهما 4 ألف حبه مخدرة.
وأوضح الإعلام الأمني أن أفراد النقطة العسكرية أثناء تفتيش شخصين الأول يدعى ( ع ، م ، ن ) والثاني يدعى ( ي ، ع ، أ ) على متن سيارة كرولا أوروبي تم العثور بحوزتهما على كمية من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاجون"، كانت مخبأة داخل السيارة.
وتم تسليم المتهمين والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة