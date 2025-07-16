نقطة عسكرية بحضرموت تضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ضبطت نقطة عسكرية، في محافظة حضرموت شرقي اليمن على شخصين بحوزتهما كميات ضخمة من المخدرات.

وقال الإعلام الأمني، إن نقطة عسكرية في مديرية العبر تابعة لقيادة اللواء 23 ميكا بالمنطقة العسكرية الأولى ضبطت شخصين من مروجي المواد المخدرة بحوزتهما 4 ألف حبه مخدرة.

وأوضح الإعلام الأمني أن أفراد النقطة العسكرية أثناء تفتيش شخصين الأول يدعى ( ع ، م ، ن ) والثاني يدعى ( ي ، ع ، أ ) على متن سيارة كرولا أوروبي تم العثور بحوزتهما على كمية من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاجون"، كانت مخبأة داخل السيارة.

وتم تسليم المتهمين والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء ، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة