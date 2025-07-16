الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على إثنين من رجال الأعمال في جماعة الحوثي

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ادراج إثنين من رجال الأعمال التابعين لجماعة الحوثي على لائحة العقوبات التي تفرضها على عدد من قيادات الجماعة المصنفة على لائحة الإرهاب.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن الولايات المتحدة أدرجت القيادي على أحمد دغسان وشقيقه "دغسان أحمد"، لتورطهما في أعمال تهريب النفط لصالح جماعة الحوثي.

ونشرت السفارة الأمريكية في بيان لها، معلومات عن القيادي الحوثي دغسان وشقيقه المدرجان مؤخرا ضمن قائمة العقوبات.

وذكرت السفارة -في بيان مقتضب عبر منصة (فيسبوك)- أن علي أحمد دغسان طالع يدير شركة أبوت للتجارة المحدودة بالتنسيق مع شقيقه، عنصر التهريب الحوثي دغسان أحمد دغسان.

وأضافت أن علي دغسان يستخدم شركة أبوت لجمع الأموال لصالح الحوثيين من خلال بيع النفط وتهريبه بينما يديرها دغسان ضمن شبكة شركات واجهة أوسع.

وأوضحت أنهما "أسسا معًا شركات متعددة بأسماء أفراد آخرين من عائلة دغسان لتهريب الأموال من قطاعات رئيسية كالنفط والتجارة والاستيراد والتصدير".

ويوم أمس، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على القيادي الحوثي زيد الوشلي المدرج مؤخرا ضمن قائمة العقوبات.

وذكرت السفارة -في بيان مقتضب عبر منصة (إكس)- أن الوشلي يرأس شركة إدارة الموانئ الموالية للحوثيين، والتي تسيطر على العمليات في الموانئ الرئيسية الخاضعة للجماعة، بما في ذلك الحديدة والصليف.

وأضافت أن الوشلي بمنصه ينسق أيضا جهود شراء وتهريب الأسلحة نيابة عن الحوثيين، بما فيه ذلك المكونات الرئيسية مزدوجة الاستخدام لإنتاج الطائرات بدون طيار.

وطبقا للبيان فإن الوشلي يتعاون مع عناصر المشتريات النابعين للحوثيين لتلبية الاحتياجات المادية وينسق مع العناصر السياسية الحوثية لتعزيز موقف الجماعة في المفاوضات مع شركات الشحن.

ويأتي إدراج الوشلي عقب يوم من كشف نائب وزير الخزانة الامريكية معلومات حول ارتباط عدد من الشركات في عمليات لدعم الحوثيين