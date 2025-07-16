عاجل: بنود اتفاق وقف الحرب في السويداء السورية

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت وكالة سانا السورية الرسمية، قبل قليل نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية السورية، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالسويداء ونشر حواجز أمنية واندماجها في الدولة، بعد اقل من ساعتين على شن جيش الإحتلال الإسرائيلي غارات على العاصمة دمشق، بمبرر دعم الدروز في السويداء.

بدوره أعلن شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء والاندماج الكامل ضمن الدولة السورية وقال:

- بنود الاتفاق مع الدولة السورية تشمل إيقاف كامل للعمليات العسكرية بشكل فوري

-بعد الأحداث الأليمة بالسويداء تواصلنا مع الدولة السورية وتوصلنا إلى اتفاق

- بنود الاتفاق تشمل التزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال هجوم ضد القوات الأمنية وعودة الجيش إلى ثكناته

-الاتفاق مع الدولة السورية يشمل تشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

-الاتفاق مع الدولة السورية يشمل نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة وأبناء محافظة السويداء في جميع أنحاء المحافظة لتعزيز الأمن

- الاتفاق مع الدولة السورية يشمل الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة من أبناء السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية لإدارة الملف الأمني في المحافظة

-الاتفاق ينص على احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة في السويداء والالتزام بحمايتها من أي اعتداء

- الاتفاق ينص على التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة

-الاتفاق مع الدولة السورية ينص على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في أنحاء السويداء وفق الأنظمة والقوانين السورية

- الاتفاق مع الدولة السورية ينص على تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت بالمحافظة وتعويض المتضررين

- الاتفاق مع الدولة السورية ينص على تأمين طريق دمشق السويداء من جانب الدولة وضمان سلامة المسافرين

- الاتفاق مع الدولة السورية ينص على توفير كافة الخدمات الأساسية لمحافظة السويداء