عاجل.. أول موقف لأنقرة وواشنطن من الهجمات الإسرائيلية على سوريا بلا قيود: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً لإبادة سكان غزة وتتعمد القضاء على مصادر المياه الرئيسية محافظ المهرة وقائد المنطقة الثانية: ''الوضع في المحافظة تحت السيطرة الكاملة والقوات في أعلى درجات الجاهزية'' عاجل .. مؤتمر مارب الجامع يدعو لاصطفاف وطني شامل في معركة استعادة الدولة وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار ويطالب برفع رواتب الجيش عاجل.. صور من الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق والأهداف المقصوفة المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة خولان تتبرأ من الزايدي وتؤيد اعتقاله الناتو يقرع طبول العقوبات: روته يهدد الهند والصين والبرازيل بسبب تقاربهم مع موسكو قفزة مرعبة للدولار والريال السعودي في عدن وحضرموت.. الريال اليمني يواصل الانهيار إحباط أخطر مخطط تجسسي في غزة وفضح شركة إغاثة تعمل لصالح الموساد
أعتبرت الخارجية التركية، الهجمات الإسرائيلية على دمشق، اليوم الأربعاء، عمل تخريبي يستهدف جهود سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعت جميع الأطراف المعنية المساهمة في جهود الإدارة السورية لإرساء الهدوء في البلاد.
من جانبه قال نائب الرئيس التركي ان هجمات إسرائيل على سوريا تشكل تهديدا واضحا ليس فقط لسيادة سوريا بل أيضا لاستقرار منطقتنا.
وإلى موقف واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا.
وأضاف: نتحدث مع جميع الأطراف المعنية ونريد وقف القتال.
واستهدفت غارات جوية اسرائيلية اليوم، مبنى قيادة الأركان التابعة للحكومة السورية الانتقالية في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق ما ادى الى تدمير المبنى، اضافة الى غارات في محيط قصر الشعب الرئاسي.
واعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات الطيران الإسرائيلي على دمشق.