عاجل.. أول موقف لأنقرة وواشنطن من الهجمات الإسرائيلية على سوريا

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعتبرت الخارجية التركية، الهجمات الإسرائيلية على دمشق، اليوم الأربعاء، عمل تخريبي يستهدف جهود سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار.

ودعت جميع الأطراف المعنية المساهمة في جهود الإدارة السورية لإرساء الهدوء في البلاد.

من جانبه قال نائب الرئيس التركي ان هجمات إسرائيل على سوريا تشكل تهديدا واضحا ليس فقط لسيادة سوريا بل أيضا لاستقرار منطقتنا.

وإلى موقف واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا.

وأضاف: نتحدث مع جميع الأطراف المعنية ونريد وقف القتال.

واستهدفت غارات جوية اسرائيلية اليوم، مبنى قيادة الأركان التابعة للحكومة السورية الانتقالية في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق ما ادى الى تدمير المبنى، اضافة الى غارات في محيط قصر الشعب الرئاسي.

واعلنت وزارة الصحة السورية مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات الطيران الإسرائيلي على دمشق.