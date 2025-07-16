محافظ المهرة وقائد المنطقة الثانية: ''الوضع في المحافظة تحت السيطرة الكاملة والقوات في أعلى درجات الجاهزية''

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظ محافظة المهرة، رئيس اللجنة الأمنية، محمد علي ياسر، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أن الأوضاع في المحافظة تحت السيطرة الكاملة، وأن الوحدات العسكرية والأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، في مدينة الغيضة، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية الأخيرة التي مرت بها المحافظة مؤخرا، عقب توقيف القيادي الحوثي محمد الزايدي، والكمين الغادر الذي استهدف وحدة تابعة للجيش، وأسفر عن استشهاد العميد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات باللواء 137 مشاة وإصابة آخرين.

وفي الاجتماع، أشاد محافظ المهرة بزيارة قائد المنطقة العسكرية الثانية، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة. وأثنى على الجهود الكبيرة والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة.

وأكد أن محافظة المهرة كانت ولا تزال حصناً للأمن والاستقرار، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية تؤدي دورها بمسؤولية وكفاءة عالية لحماية المحافظة من اي تهديدات.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب بارجاش، أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، وحرصاً من قيادة المنطقة العسكرية الثانية على دعم أمن واستقرار المحافظة، وتعزيز التنسيق مع قيادة محور الغيضة، وتقديم كافة أشكال الدعم العسكري واللوجستي لتعزيز قدرات الوحدات العسكرية المنتشرة في المحافظة، خصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من اليقظة والجاهزية.

وأوضح أنه عقد لقاء مع قيادة محور الغيضة، واستمع إلى عرض مفصل حول الأوضاع الأمنية والميدانية والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات المحتملة، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة، وأن الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

كما عبر قائد المنطقة العسكرية الثانية؛ عبر عن ثقته في الكفاءة القتالية والانضباط العالي لضباط وأفراد وحدات محور الغيضة، مشيداً بالدور الوطني الذي يقومون به في حماية أمن واستقرار المحافظة، وصون مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، والوكيل الأول للمحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، وقائد محور الغيضة اللواء محسن علي مرصع، وقائد لواء بارشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية العميد عبدالدائم محمد الشعيبي، ومستشار قائد المنطقة العسكرية العميد الركن عمر أحمد بادبيس، ورئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد مبارك بارفعة، ورئيس شُعبة النقل العميد عوض عبدالله الحيقي.