المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة

الأربعاء 16 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة خلال الساعات القادمة على أجزاء من محافظات الضالع وتعز وإب وذمار وريمة ومرتفعات لحج وأبين خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت وحجة وغرب صنعاء وعمران وصعدة ومرتفعات شبوة وحضرموت والجوف وسهل تهامة.

وتوقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن الضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المجاورة لها، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، وقوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية،استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً حتى محافظات تعز، لحج والضالع، وتمتد شرقاً حتى محافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 30 - المكلا 36 / 28 - الحديدة 38 / 31 - سقطرى 33 / 25 - المخا 38 / 30 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 38 / 29 - لحج 38 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 26 - مأرب 42 / 26 - عتق 40 / 26 - بيحان 41 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 18 - تعز 34 / 19 - ذمار 30 / 12 - الضالع 33 / 20 - إب 29 / 15 - البيضاء 33 / 18 .

وجدد المركز، تحذيره المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان ومن العواصف الرعدية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة البحر في سواحل أبين وعدن والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل شبوة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وجدد المركز، تحذيره ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا للأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من اضطراب البحر والتيارات الساحبة.